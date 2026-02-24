Receta de donas caseras sin harina y hechas en el microondas

Las donas o roscas con glaseado de los supermercados son una verdadera tentación. Grandes, esponjosas y muy dulces, se vuelven uno de los tentempiés codiciados en el desayuno o la merienda. Sin embargo, el proceso de cocción suele incluir diferentes químicos que lo vuelven un ultraprocesado peligroso para la salud. Por este motivo, diferentes expertos culinarios desarrollaron una receta casera con ingredientes no nocivos.

Se trata de una dona hecha en el microondas sin harina de trigo ni azúcares, lo que favorece la digestión y ayuda a que no se produzca un desequilibrio glucémico, como sucede con los tipos de bizcochos industriales que, luego de comerlos, vuelve el hambre y surge la necesidad de comer más. En esta sintonía, aprende cómo hacer dicho plato en casa de manera sencilla y sana.

Las donas son un tentempié suculento y tentador para la merienda, pero pueden ser perjudiciales, por ende la versión saludable es la mejor opción (Fuente: Pexels)

Donas hechas en el microondas y sin harina

Ingredientes:

1 huevo.

125 g de yogur natural.

5 g de levadura.

2 cucharadas de miel.

50 g de avena en polvo.

1 tableta de chocolate cacao 80%.

Paso a paso:

1 Preparación de la mezcla

En un bol añadí el huevo, la miel, la levadura y el yogur natural.

Mezclá todo hasta que la masa quede homogénea.

Incorporá la avena triturada a polvo.

Dejá reposar la masa por 10 minutos cubierta.

2 Cocción

Verté la mezcla en moldes de silicona para hacer donas o rosquitas.

Cociná en el microondas a máxima potencia.

Mientras derretí el chocolate a baño María.

3 Decoración

Cuando las donas estén listas, desmoldalas y bañalas en el chocolate fundido.

Dejalas en la heladera por 20 minutos para que endurezca el chocolate.

Servir.

Receta de donas saludables

Tiempo de cocción: 3 minutos.

Tiempo de elaboración total: 10 minutos.

Tips adicionales: Luego de bañar las donas con chocolate, espolvoreá nueces trituradas para proveerle crocante a la masa.