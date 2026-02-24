Así está hoy Anna Chiara, la hija de Andrea del Boca

Anna Chiara del Boca captó la atención de miles de televidentes tras su aparición en el estudio de Gran Hermano (Telefe) el pasado domingo 22 de febrero. La joven acompañó a su madre, Andrea del Boca, en el inicio de la edición Generación Dorada y no pasó inadvertida.

El ingreso de la histórica protagonista de telenovelas marcó un hito en la televisión argentina, que hasta el momento no había tenido ningún jugador de su talla. Mientras Andrea cruzaba la puerta de la casa más famosa del país, su hija se mostró muy emocionada, alentando y celebrando desde el estudio. Las cámaras de LA NACION la enfocaron aplaudiendo y mostrándose muy orgullosa por su mamá.

La hija de Andrea del Boca alentando en Gran Hermano

Ese entusiasmo también se trasladó a sus redes sociales, donde compartió videos y mensajes de apoyo por este nuevo desafío profesional. Lejos de incomodarse por la exposición mediática, dejó en claro el fuerte vínculo que mantiene con su madre desde hace años.

A sus 25 años, Anna Chiara es señalada por muchos como un calco de Andrea del Boca. No solo por el parecido físico, sino también por la vocación artística. En los últimos años comenzó a dar sus primeros pasos en la actuación y se formó en artes dramáticas, convencida desde pequeña de que quería seguir el camino de su máxima referente.

Así fueron los primeros minutos de Andrea del Boca en la casa de Gran Hermano

A su vez, en el último tiempo comenzó a construir su propio perfil como creadora de contenido en Instagram, donde comparte escenas de su día a día, outfits arriesgados, salidas con amigos y trabajos en el circuito under. Su comunidad ya supera los 80 mil seguidores, que comenzó a crecer más en las últimas horas por ser considerada la única voz autorizada para hablar de su madre, quien comenzó, como todos los demás participantes, el aislamiento.

Nacida el 15 de noviembre de 2000, es fruto de la relación entre Andrea del Boca y Ricardo Biasotti. Al cumplir la mayoría de edad tomó una decisión que marcó su identidad pública: optó por quitarse el apellido paterno, luego de haber acudido a la Justicia para realizar una fuerte denuncia en su contra.

La joven es muy unida a su mamá (Foto: Instagram @andreadelboca)

Qué dijo Andrea del Boca antes de ingresar a Gran Hermano

La participación de Andrea del Boca en el reality sorprendió al mundo del espectáculo, ya que como explicó la actriz, aunque muchos colegas y periodistas le consultaron en privado si estaría en GH ella prefirió mentirles a todos para que no se conociera ningún dato de su ingreso inminente.

En su clip de presentación explicó por qué aceptó el desafío: “Soy actriz, cantante, productora y directora… pero lo que más me gusta es jugar, así que por eso estoy acá, eso es Gran Hermano para mí”. Sobre cómo transita esta experiencia, expresó: “Creo que será como volver a enamorarme. Estoy con mucha ansiedad y nervios, como si estuviese por estrenar y salir de escena”.

Cabe recordar que, además, Andrea se convirtió en la primera jugadora de esta edición en abrir las puertas de la casa más famosa del país y recorrer sus amplias y novedosas instalaciones. Consultada por Santiago del Moro acerca de su desempeño dentro de la casa y la posibilidad de interpretar un personaje, fue categórica: “No va a haber un personaje que me pueda escudar. Va a estar Andrea, que es la que está en mi casa, lava y que le encanta el orden”.