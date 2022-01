El Tucu López fue sorprendido robándose un pallet y lo tuvo que devolver: la reacción de Sabrina Rojas

Luis ‘Tucu’ López fue sorprendido mientras “tomaba” un pallet de madera que estaba al lado de un volquete, pero se “olvidó” de preguntar si tenía dueño. Las imágenes del desopilante momento fueron registradas por su novia, Sabrina Rojas, quien reaccionó divertida a la llamada de atención que recibió su novio por parte de un grupo de trabajadores que utilizaban el armazón para facilitar las tareas en la obra.

“Siempre ciruja, nunca inciruja”, escribió la actriz sobre las imágenes pocos segundos antes de que el locutor “robara” el pallet que estaba en la calle. “El carpintero, madera que ve, madera que la levanta, porque él todo lo recicla”, añadió desde el auto donde lo esperaba.

En el video se puede ver a El Tucu tirar el armazón que estaba en medio de una zanja. “Con él todo es glam”, afirmó la ex de Luciano Castro. “¿Hay algo más que puedas rescatar?”, le preguntó al ver el gesto de su novio quien se relame cuando observa el interior del volquete. “Acá adentro hay algo espectacular”, sostiene antes de darse prisa y guardar el objeto en el interior del vehículo.

El Tucu López fue sorprendido mientras robaba un palé y Sabrina Rojas lo grabó todo

Sin embargo, las cosas no salieron como estaban planeadas para el locutor. La misma Sabrina contó pocos segundos después que los propietarios del pallet salieron a increparlos. Lo hizo a través de una pantalla en negro con un mensaje que adelantaba el momento incómodo que habían pasado. “Resulta que, sin saberlo, estaba choreando a unos laburantes”, reveló.

Desde el interior de una vivienda salieron dos operarios quienes explicaron que todavía utilizaban el armazón y que había sido colocado en ese lugar a propósito. “Lo están usando para poder tirar los desperdicios en el volquete”, le explicó alguien que salió desde una casa.

El Tucu finalmente se pudo llevar algunos desperdicios de madera que estaban en el interior del volquete Instagram

Después de un breve intercambio y su respectivo pedido de disculpas, El Tucu tuvo que volver a colocar el pallet en el mismo lugar donde lo había encontrado. “No estaba tirada. Tenía dueño, ¿entendés? Dejá de chorear tucumano”, le gritó en medio de las risas. “Me estaba explicando el muchacho. Es buenísimo. Lo usan para pasar”, dijo él mientras hacía el gesto de cómo usan el objeto.

“Pero pará, no me voy con las manos vacías”, lanzó antes de llevarse la madera que estaba dentro del volquete. “Ay, mi dios. Así es mi vida con él. Se tira de cabeza a cualquier madera que ve. Preguntá por las dudas. No se puede salir con vos a ningún lado”, le advirtió la actriz cuando él sacaba una a una un puñado de tablas de los desperdicios de la obra.

Sabrina Rojas y El Tucu López, más enamorados que nunca PATRICIO PIDAL/AFV

Desde que confirmaron su noviazgo, la pareja se muestra muy divertida y cariñosa en público. De esta forma, reafirman que las cosas van viento en popa. Él, incluso, sostuvo que le gustaría ser padre en un futuro y que de a poco “lo vienen charlando” con la actriz.