Pampita mostró la divertida reacción de su hija Ana en su primera consulta al odontólogo

Tras unas mini vacaciones en Punta del Este para recibir el nuevo año, Carolina “Pampita” Ardohain regresó a la Argentina para la celebración de su cumpleaños número 44. Junto a su esposo, hijos y amigos festejó su gran día en un evento en la Costanera. Pero, luego de los momentos de relax y celebraciones, la modelo continuó con su rutina y llevó a la pequeña Ana a una consulta médica, más precisamente al odontólogo. El momento quedó registrado en un tierno video.

La pequeña de seis meses comenzó con le etapa del crecimiento de sus primeros dientes y su madre decidió realizarle el primer chequeo recomendado y fue el tío de la bebé quien la atendió. Guillermo Ardohain también es el odontólogo exclusivo de Pampita, de sus tres hijos varones y su esposo Roberto García Moritán y ahora, de Ana.

Pampita junto su hija Ana (Foto Instagram @pampitaoficial)

Fue el propio hermano de la conductora que, a través de su cuenta de Instagram, compartió el momento en el que su sobrina llegó al consultorio. La pequeña fue sentada en la clásica silla odontológica y de inmediato empezó a sonreírle a su tío, quien cariñosamente se acercaba para revisar el interior de la boca.

Pampita mostró a su hija en el odontologo

Entre risas y mimos, Ana no dejó de cautivar a todos al mostrarse muy alegre. “Ay, mirá qué contenta está, parece que le encanta venir al consultorio”, expresó Guillermo. Mientras, se escuchaba de fondo a la modelo alentar a su hija para que balbucee, pidiéndole que diga la letra “A”. La respuesta de Ana fue inmediata, y no solo imitó a su mamá, sino que no dejaba de sonreír.

El clip fue grabado por la conductora y también compartido en la cuenta de Instagram de la bebé, que sus padres abrieron cuando cumplió un mes de vida. Desde aquel entonces, ellos administran el perfil y comparten el crecimiento de la pequeña que ya tiene más de 190.000 seguidores.

Cumpleaños 44 de Pampita, Carolina Ardohain, en un restaurante de costanera. JULIAN BONGIOVANNI

Pampita atraviesa un momento muy importante en cuanto a su vida personal. Junto a García Moritán formaron la familia que tanto desearon, junto a los dos hijos de él y los tres de ella. En 2021 llegó su primera hija en común y a través de su reality Siendo Pampita (Paramount) revelaron que realizaron un largo tratamiento para lograr la gestación.

Cumpleaños 44 de Pampita, Carolina Ardohain. # - RS Fotos

Además, en el último tiempo la modelo se mostró muy cercana a su expareja, Benjamín Vicuña. Desde que el actor se separó de Eugenia “la China” Suárez habría buscado refugio en su familia para atravesar ese difícil momento. También, habría sido la jurado de La Academia (eltrece), quien le presentó a Eli Sulichin, con quien habría comenzado una relación amorosa.