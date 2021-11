Un supuesto tuit de Dani La Chepi sobre la entrevista de Wanda Nara se viralizó y generó revuelo

Cuando se trata del triángulo amoroso entre Eugenia “China” Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi, todo el mundo tiene algo para decir. Quienes siguieron el Wandagate día a día se declaran orgullosos expertos en el tema y hasta aquellos que fueron escuchando al pasar la evolución del caso decidieron aportar su granito de arena al debate. Luego de la esperada entrevista entre la empresaria y Susana Giménez, las redes se plagaron de verdades absolutas publicadas por los usuarios y el supuesto comentario de Dani “La Chepi” sobresalió entre la multitud. En diálogo con LA NACIÓN, la exparticipante de MasterChef Celebrity aclaró la situación.

Wanda Nara y Susana Giménez durante la nota más esperada del año

Wanda se sentó frente a la diva para, finalmente, hablar sobre el calvario que vivió en los últimos meses. Calmada y con la cabeza bien fría, la mediática se centró en su relación con el futbolista e hizo todo lo posible por no mencionar a la tercera en discordia. Durante el fragmento transmitido en Telefe (la versión completa estará disponible por Paramount +) aseguró que es una mujer con valores.

Esta frase se destaca entre las más fuertes de la entrevista ya que inspiró el polémico tuit de la supuesta exparticipante de MasterChef Celebrity. Horas después de que terminara el reportaje, salieron a relucir artículos que relataban “la fuerte opinión de Dani La Chepi sobre Wanda”.

El tuit sobre Wanda Nara que publicó la cuenta que se hace pasar por la Chepi twitter

“Wanda hablando de valores y se metió con el amigo de su marido”, se leía en un tuit que, a primera vista parecía haber sido posteado por la influencer. El perfil de la red social del pajarito en donde se publicó cuenta con miles de seguidores y parece una cuenta real. Pero, quien está detrás de esos mensajes no es La Chepi, sino una persona anónima que usa su nombre.

La verdad se supo cuando Ángel de Brito subió una captura que demostraba que Flor Freijo, autora de Mal Educadas y quien se cree que está detrás del descargo de la China Suárez, le había dado like al palo contra Wanda. Las respuestas al conductor de Los Ángeles de la Mañana (eltrece) se llenaron de personas desmintiendo la veracidad del tuit, explicando que La Chepi no tiene cuenta en la red social.

El descargo de Dani La Chepi

Luego de que se desatara la caza de brujas contra la humorista, ella misma decidió romper el silencio a través de sus historias de Instagram. “Me tiran como que tengo un Twitter que dice mi nombre y hay alguien que opina como si fuese yo”, comenzó, contextualizando su explicación. “No sé que opina porque no tengo Twitter entonces no me interesa. Pero no soy yo. Por las dudas digo”, agregó.

LA NACION se comunicó con la influencer quien, una vez más, aseguró que no tiene ningún vínculo con la cuenta de Twitter que atacó a Wanda Nara y que se enteró de su existencia el miércoles en base al escándalo.