El círculo íntimo de Nicole Neumann estaría preocupado por su relación con Manu Urcera: “No la está pasando bien”

escuchar

Nicole Neumann atraviesa un momento personal un tanto intrincado. Por un lado, el distanciamiento de su hija mayor, Indiana -fruto de su matrimonio con Fabián Cubero-, situación que generó una fuerte crisis familiar. Por el otro, los preparativos para su casamiento con Manu Urcera. En medio de este conflicto, desde su círculo íntimo habrían expresado su preocupación precisamente por la relación que tiene con el piloto automovilístico.

Nicole Neumann se prepara para volver a ponerse el vestido de novia. La última vez que lo hizo fue en 2008 cuando se casó con Fabián Cubero, padre de sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna. Se separaron una década después y, desde aquella ruptura, protagonizaron varios cruces ligados a diferencias en el cuidado y la manutención de las niñas. Si bien ambos encontraron nuevamente el amor, y la modelo dará en diciembre un importante paso en su relación, la situación familiar que atraviesa inquieta a su entorno.

Nicole Neumann y Manu Urcera planean su casamiento (Fuente: Instagram/@nikitaneumannoficial)

El miércoles en Socios del espectáculo (eltrece) Nancy Duré dijo que desde el núcleo cercano de la empresaria “están preocupados por ella”: “Ven a Nicole como una víctima de toda esta historia. No la ven bien a ella. Me dicen ‘fijate lo flaca que esta’. No la está pasando bien”.

La panelista comentó que desde el entorno de la modelo habría cierta cautela con respecto, precisamente, al “mal humor” de su futuro marido: “Es un tipo que se levantaría a la mañana ya de mal humor y que le molestan hasta los perros”. Cabe destacar que Nicole es fanática de la especie, se hecho es rescatista, y una confesa protectora de animales.

Nicole Neumann y Manu Urcera (Fuente: Instagram/@manuurcera)

En este sentido, Duré dijo que “se pelean mucho” y que “hay muchos encontronazos a raíz de todas estas circunstancias”. Incluso reveló que la boda habría estado a punto de cancelarse. “Esto fue en mayo, cuando hicieron el viaje a Río de Janeiro. Me dicen que hubo una pelea muy fuerte”, comentó. “Aparentemente, iban a cancelar la fiesta, él se iba a ir de vacaciones con amigos, pero se reconciliaron y terminaron yendo juntos a Río”.

El circulo íntimo de Nicole Neumann estaría procupado por la relación con Urcera

La panelista expresó que lo que le preocuparía al entorno de Neumann sería que Urcera “con todas sus parejas, ha sido de bajarles la autoestima”. Y agregó: “Por un lado, dicen: ‘Mirá qué bien como se hace cargo de todo, incluso de los gastos de las nenas’; pero agregan: ‘¿Cómo Nicole está aguantando todas estas situaciones?’”.

El conflicto también incluye varios aspectos económicos. “El nivel de vida que tiene Nicole, sin el aporte de Cubero, con lo que ella puede llegar a ganar hoy en día, es muy difícil de sostener”, expresó Duré, quien minutos antes había contado que Manu Urcera sería quien pagaría todo “hasta los gastos de las nenas”. “El padre de él la adora a Nicole, la ve muy parecida a la madre de Urcera, la quiere y les habría regalado un terreno por 900.000 dólares en Nordelta”.

Por último, la expanelista de Intrusos (América) expresó cuál sería la contundente opinión del círculo cercano de Neumann, que se encuentra muy preocupado por ella, porque “no la ve bien y que cree que no debería estar soportando algunas situaciones”. Según ellos, si Nicole y Manu Urcera se casan “no creen que vayan a durar mucho”.

LA NACION