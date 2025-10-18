El último adiós a Mariano Castro, hermano gemelo del periodista Juan Castro

Mariano Castro era periodista, como su hermano gemelo Juan Castro. En 2021 había contado que estaba peleando con un cáncer. Finalmente, ayer viernes 17 de octubre trascendió la noticia de su muerte.

Tenía 54 años y era padre de León, fruto de su relación con la actriz Mercedes Scápola, hija de Mercedes Morán.

Esta mañana, sus restos fueron despedidos en la Casa de Sepelios América, en Acevedo y Lema, donde, además de familiares, se acercaron varios personajes conocidos. Entre ellos, Diego Reinhold, Marina Bellati, Rafael Ferro, el locutor Mariano Flax, Carla Czudnowsky, Luciano Castro y Gonzalo Heredia.

Luego, sus restos fueron trasladados al Cementerio de la Chacarita.

La historia de amor de Mariano Castro y Mey Scápola: la familia que se mantuvo unida pese a la separación

