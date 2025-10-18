LA NACION

El último adiós a Mariano Castro, hermano gemelo del periodista Juan Castro

Mercedes Morán, Luciano Castro, y Gonzalo Heredia fueron algunos de los artistas que se acercaron al sepelio para despedirse del periodista, quien murió ayer a los 54 años

Carla Czudnowsky, Luciano Castro y Mercedes Morán en el último adiós a Mariano Castro
Carla Czudnowsky, Luciano Castro y Mercedes Morán en el último adiós a Mariano Castro

Mariano Castro era periodista, como su hermano gemelo Juan Castro. En 2021 había contado que estaba peleando con un cáncer. Finalmente, ayer viernes 17 de octubre trascendió la noticia de su muerte.

Tenía 54 años y era padre de León, fruto de su relación con la actriz Mercedes Scápola, hija de Mercedes Morán.

Esta mañana, sus restos fueron despedidos en la Casa de Sepelios América, en Acevedo y Lema, donde, además de familiares, se acercaron varios personajes conocidos. Entre ellos, Diego Reinhold, Marina Bellati, Rafael Ferro, el locutor Mariano Flax, Carla Czudnowsky, Luciano Castro y Gonzalo Heredia.

Luego, sus restos fueron trasladados al Cementerio de la Chacarita.

Mercedes Morán y su hija Manuela Martínez Morán
Mercedes Morán y su hija Manuela Martínez MoránGerardo Viercovich - LA NACION
Mercedes Scapola, la hija mayor de Mercedes Morán, estuvo en pareja con Mariano Castro y es la madre de su hijo León
Mercedes Scapola, la hija mayor de Mercedes Morán, estuvo en pareja con Mariano Castro y es la madre de su hijo LeónGerardo Viercovich - LA NACION
La periodista Carla Czudnowsky, quien trabajó con Juan Castro en Caos en la ciudad
La periodista Carla Czudnowsky, quien trabajó con Juan Castro en Caos en la ciudadGerardo Viercovich - LA NACION
Luciano Castro también se acercó a despedir a Mariano Castro
Luciano Castro también se acercó a despedir a Mariano CastroGerardo Viercovich - LA NACION
El locutor "de Bendita", Mariano Flax, en el sepelio de Mariano Castro
El locutor "de Bendita", Mariano Flax, en el sepelio de Mariano CastroGerardo Viercovich - LA NACION
Gonzalo Heredia, que recientemente trabajó con Mey Scapola en la obra "Desnudos", también se acercó a despedir a Mariano Castro
Gonzalo Heredia, que recientemente trabajó con Mey Scapola en la obra "Desnudos", también se acercó a despedir a Mariano CastroGerardo Viercovich - LA NACION
La casa funeraria América, en Acevedo y Lema
La casa funeraria América, en Acevedo y LemaGerardo Viercovich - LA NACION
Los restos de Mariano Castro fueron trasladados al cementerio de la Chacarita
Los restos de Mariano Castro fueron trasladados al cementerio de la ChacaritaGerardo Viercovich - LA NACION
Por decisión de los familiares, no hubo responso religioso en Chacarita
Por decisión de los familiares, no hubo responso religioso en ChacaritaGerardo Viercovich - LA NACION
La última publicación de Mariano Castro con su hijo León (Captura: Instagram @marianocastro2001)
La última publicación de Mariano Castro con su hijo León (Captura: Instagram @marianocastro2001)
Juan Castro y su hermano gemelo Mariano Castro
Juan Castro y su hermano gemelo Mariano Castro
Noticia en desarrollo...

