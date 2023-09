escuchar

Luego del shock que significó la muerte de Huguito Flores en el mundo de la movida tropical, se acumularon los comentarios de tristeza en el último posteo del cantante. Horas antes de morir, el “Super” invitó a sus fanáticos a la presentación que iba a realizar este jueves en la provincia de Buenos Aires, concretamente en la localidad de José C. Paz.

El último mensaje de Huguito Flores, horas antes de su muerte

“Hola, ¿qué tal? Amigos de José C. Paz y zonas aledañas en el norte del Gran Buenos Aires, los invito para este 21 de septiembre, Día de la Primavera, a festejarla 100 por ciento sin alcohol”, expresó el intérprete en un video que fue subido a Instagram y que generó mucha repercusión entre sus seguidores tras la noticia de su fallecimiento. En el pie de la publicación, reiteró la invitación con unas palabras: “¡Los espero para festejar la primavera!”.

Lo que originalmente era un posteo para promocionar una presentación más del calendario del intérprete, finalmente se convirtió en su última comunicación a través de las redes sociales. Por ese motivo, la tristeza no tardó en aparecer en los comentarios, luego de que se conoció públicamente sobre el fallecimiento. “Me parte el corazón saber que este hombre se fue”, “No lo puedo creer, es una mañana super triste para mí. Se te va a extrañar, ídolo” y “Se nos fue un grande”, fueron solo algunos de los comentarios que se pudieron observar en la publicación.

Flores murió esta madrugada tras el choque de su auto en la Ruta Nacional 34, en el que su esposa, Carina Soledad Enríquez, y su cuñado, Rubén, también perdieron la vida. Una de sus hijas también iba a bordo del auto y se encuentra internada en grave estado.

El accidente ocurrió en la localidad de Garza, Santiago del Estero, mientras el cantante se dirigía rumbo a Buenos Aires, justamente para participar en el evento que promocionó a través de su cuenta oficial de Instagram. Además de esta presentación en José C. Paz, el santiagueño se quedaría unos días en la Provincia para llevar a cabo shows en diversas localidades.

Huguito Flores tenía una amplia trayectoria en la movida tropical El Paranense

Mientras todavía se esclarecen las condiciones en las que ocurrió el choque, la información indica que su esposa y su cuñado fallecieron en el momento del choque, tras sufrir heridas fatales. Por su parte, la nena de tres años y Huguito, todavía con vida en la escena del accidente, fueron trasladados al Centro de Salud Banda. Allí, el cantante falleció por su grave condición, a pesar de los esfuerzos y la labor del personal médico.

Además de los mensajes de sus fanáticos, a partir de que se difundió la noticia también llegó el mensaje de uno de los máximos referentes de la movida tropical. En su cuenta de Instagram, Daniel Agostini se mostró muy afectado por el fallecimiento de Huguito Flores. “No se puede describir la tristeza que tengo por esta devastadora noticia. Huguito y su familia, Dios los tenga en su regazo y su gloria, que en paz descansen. No hay palabras, no hay consuelo. Te vamos a extrañar, queridismo Huguito”, escribió el cantante en su perfil en homenaje al Super.

