El último posteo de Oscar el “Negro” González Oro: qué decía y en qué contexto lo publicó

La muerte de Oscar “El Negro” González Oro, a los 74 años, volvió a poner la atención sobre sus mensajes en redes sociales. En la última publicación de su cuenta de Instagram, el conductor compartió una frase sobre el recuerdo que dejaría en los demás: “Podrán odiarme, podrán amarme... pero olvidarme jamás”.

El texto aparece en letras blancas sobre un fondo negro. La leyenda fue escrita el 22 de julio pasado. González Oro solía compartir frases y reflexiones en sus redes. Algunas de ellas habían despertado inquietud entre sus seguidores.

Este viernes se conoció la muerte del periodista y locutor, una de las voces más reconocidas de la radio argentina. Hacía varios años que vivía en Punta del Este, Uruguay.

La última publicación del periodista y conductor en Instagram

Las publicaciones que habían preocupado a sus seguidores

En junio de 2025, González Oro publicó una serie de mensajes sobre el paso del tiempo y los encuentros familiares. Entre ellos escribió: “Sacá el tiempo, la última reunión familiar no avisa”; “Haz esa sobremesa, la última comida juntos no avisa” y “Respondé esa llamada, el último ‘ring’ no avisa”.

Las frases provocaron preocupación y el conductor salió a aclarar su sentido: “No todo lo que publico tiene que ver conmigo. La mayoría son frases de gente a la cual admiro, gracias”. Esa explicación es un antecedente para leer su último posteo: no hay elementos en la captura que permitan interpretarlo como un mensaje de despedida.

Dos años antes, en agosto de 2023, había compartido una reflexión más extensa sobre su vida. “Siento o sé que el final se acerca. Y no me arrepiento de nada. Vida hermosa y seguramente adiós hermoso”, escribió entonces.

La trayectoria del “Negro” González Oro

A lo largo de 35 años de carrera, González Oro se consolidó como conductor, periodista y locutor. Comenzó su recorrido en Radio Rivadavia y alcanzó uno de sus períodos de mayor popularidad en Radio 10, donde condujo durante 15 años El oro y el moro. El programa fue líder de audiencia en la radio AM durante una década.

En marzo de 2021 anunció su retiro de los medios y, el 2 de abril de ese año, realizó su última emisión. Al cerrar el programa, les dijo a sus oyentes: “Me han hecho muy feliz”. En 2023 regresó brevemente a la televisión para conducir Nosotros a la mañana, por El Trece.

Desde 2020 vivía en Uruguay, adonde se había mudado para iniciar otra etapa. En una entrevista posterior sostuvo que no planeaba retomar su actividad en los medios: “Todo lo que me proponen yo ya lo hice. Y si me fui, no fue para volver”.