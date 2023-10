escuchar

El escándalo del “yategate” sigue agregando nuevas polémicas y todo parecería indicaría que estaría lejos de llegar a su fin. Al contrario, recién empieza. El sábado, un día antes del primer debate presidencial, se viralizaron fotos de Martín Insaurralde y la modelo Sofía Clerici en unas ostentosas vacaciones en un yate en Marbella, España, lo cual causó repudio e indignación, dada la difícil situación económica que atraviesa el país. Luego de que su affaire saliera a la luz, el político renunció a su cargo de Jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires y también bajó su candidatura a concejal por Lomas de Zamora.

Sin embargo, aunque todas las miradas apuntan a Insaurralde, varios ojos también se posaron en su exmujer y madre de su hija menor, Jésica Cirio. En junio la modelo confirmó que la separación y según contó este miércoles Mariana Brey en Socios del espectáculo (eltrece), la conductora de La peña de morfi (Telefe) habría encontrado nuevamente el amor. Incluso, según la panelista, la nueva pareja habría disfrutado de unas vacaciones en un lujoso lugar, lo cual habría despertado una suerte de “deseo de venganza” de parte de su ex.

“Jésica estaría de novia desde hace un tiempo, tampoco tanto”, anunció este miércoles Mariana Brey. Según indicó, el hombre en cuestión se llamaría Elías. “La cuida mucho, la quiere, la trata bien. Está muy enamorado de ella y entiendo que ella también de él”, indicó y sumó: “Me dijeron que es un tipo re fachero, tiene 40 años, o sea, de la edad de Jésica”. Cabe mencionar que Cirio cumplió 38 años el 18 de marzo.

En esta misma línea, la panelista dijo que ambos se llevarían “bárbaro” y reparó en un curioso dato relacionado con los recientes viajes que hizo Jésica Cirio. “Uno de esos viajes lo hizo con él”, comentó Brey y acto seguido mostraron en pantalla algunas de las fotos que la modelo tiene en su Instagram que datan del 21 de julio. En las mismas se la pudo ver, curiosamente, en un yate navegando por Ibiza.

“Jésica en un barco, ¿no les suena esto?”, cuestionó la panelista y rápidamente sus compañeros se remitieron a las imágenes del fin de semana de Insaurralde y Clerici en el yate. “Pregunté si es Bandido (la embarcación donde vacacionaron el político y la modelo) y me dijeron: ‘Este dato no te lo puedo precisar’. Podría ser que sí, porque Bandido teóricamente forma parte de una flota de barcos de una empresa muy conocida”, indicó Brey. Si bien la comunicadora no pudo precisar que se trate del mismo barco, sí hizo foco en las curiosas similitudes entre las “mujeres de Insaurralde”.

Los posteos que publicó Jésica Cirio el 21 de julio de sus vacaciones en Ibiza Instagram @jesicacirio

Las fotos que publicó Jésica Cirio de su paseo en yate por Ibiza en julio 2023 Instagram @jesicacirio

“Aparentemente, hay una historia de obsesión acá”, reflexionó Brey y dio a entender que este supuesto viaje en barco, que presuntamente habría hecho la modelo con quien sería su nueva pareja, habría molestado al excandidato a concejal. “Jésica hace el barco con el novio y el tipo va y dice: ‘Yo también tomo un barco y me voy con mi amante’”. Según la penalista, Insaurralde estaba “super despechado”.

Cabe mencionar que en las fotos que subió Cirio de sus vacaciones en Ibiza, que datan del 21 de julio, no se vio a ningún hombre, pero sí evidenció que viajó con su hija de cinco años, Chloe, a quien tuvo con el político.