escuchar

Un viaje en yate por Marbella, champange, mariscos y exclusivos regalos de lujo: desde carteras de primeras marcas, hasta relojes y anillos de brillantes. Estos son solo algunos de los condimentos del escandaloso affaire de Martín Insaurralde y la empresaria Sofía Clerici. Desde que se viralizaron las fotos y videos de ellos juntos en Europa, estalló una verdadera polémica que terminó con la renuncia del político a su cargo como Jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires y también a su candidatura como concejal.

La foto de Martin Insaurralde y Sofía Clerici en un lujoso yate en Marbella

Entre las cosas que más indignación generaron, estuvieron los exclusivos regalos que mostró Clerici en Instagram - red social que, tras el escándalo, decidió poner en privado -. Rodeada de lujos, la mujer exhibió algunas de sus exclusivas adquisiciones de marcas de lujo. Si bien ella aseguró que se los compró ella, los números no cierran del todo y todo apunta a que Insaurralde, habría sido quien se los regaló. El lunes en LAM (América TV), Yanina Latorre reveló los precios de las carteras y alhajas y dejó a todos boquiabiertos. “Las bolsas son reales; Ahí no hay truchos”, aseguró Ángel de Brito.

La primera foto que mostraron fue la de una cartera negra de Louis Vuitton, modelo Lockme Ever, que Clerici acomodó junto a un Dom Perignon. “Sale 3750 dólares y es de lo más nuevo que sacó Vuitton. Es de este año”, reveló Latorre y, en esta misma línea, continuó por otra de las carteras de la modelo, una blanca y negra que fue exhibida junto a las tradicionales bolsas naranjas de la marca: “Vale 2540 dólares. Viene con el monedero incluido”.

“¡Pero la tiene de todos colores!”, se sorprendió una de las angelitas, puesto que Clerici tenía la misma cartera pero en marrón y negro. “La tiene dos veces, ponele otros 2540 dólares”, le dijo Latorre a Ángel de Brito, que estaba sumando todos los montos. Asimismo, compartieron tres modelos más de la casa francesa: otra cartera negra, valuada en USD 3500; una marrón, de USD 3800, y una tercera del modelo Petit Malle, valuada, según la panelista, en USD 5700. “Es una cajita muy chiquita. Wanda (Nara) la tiene”, comentó.

Yanina Latorre reveló los precios de los exclusivos regalos que Insaurralde le hizo a Clerici

Paralelamente, compartieron una imagen que subió Clerici donde evidenció que también posee una cartera blanca con forma de corazón de la marca Chanel que, según la panelista, tiene un valor de USD 7000. “¡Cuanto más chiquita, más cara”, acotó Marixa Balli. Por su parte, Ángel de Brito reveló que todas las carteras sumaban un total de 33.000 dólares.

Pero, Clerici no solo habría recibido carteras de parte de Insaurralde, sino también un exclusivo Rolex. “Tiene toda la virolita con brillantes, es combinado con oro rosa y el fondo, que se llama fondo floral, es uno de los fondos más caros que tiene Rolex. No todos salen lo mismo. Este es carísimo y es espectacular”, explicó Latorre, al analizar la exclusiva pieza, y agregó: “Ella no es bol*** para elegir, porque podría agarrar el Rolex más feo del mundo”. La panelista dijo que el reloj estaba valuado en 17.000 dólares.

Acto seguido, habló del “último anillo de Bvlgari” que tiene Sofía Clerici: “Es de oro, tiene unos piquitos y los dos costados todo de diamantes”. “Me encanta el anillo con las uñas de Playboy”, dijo irónico de Brito, puesto que en la foto, Clerici sostenía el anillo con unas uñas rojas con un dibujo de dicha marca. “Este sale 10.700 euros, los brillantes lo encarecen. Lo comprás sin brillantes y vale 2000″, exolicó Latorre.

Yanina Latorre reveló los precios de los regalos que Insaurralde le hizo a Sofía Clerici

Acto seguido, analizó la pulsera Cartier que tiene Clerici -que curiosamente también se le vio una igual a Jesica Cirio, expareja del político-. Si bien la periodista comentó que hay varios modelos, aseguró que Clerici “tiene la de tornillo que queda escalaba. La única manera que te la podés sacar es con el destornillador de Cartier. Es oro rosa y se llama Love. La tiene con el destornillador y tiene diamantes engarzados. Sale 12900 euros”.

“Después tiene el colgante Bvlgari, que lo muestra en otro lado, haciendo juego con el anillo, que sale 8800 euros”, agregó Latorre. “Eso es lo que ella mostró, no sé cuanto más puede tener. En una de las fotos que ella subió en su casa, esta parada con el vestidor de fondo y todo atrás es cartera, cartera, cartera”, sostuvo.

“Qué doloroso que es todo esto con toda la gente en la calle”, acotó indignada Nazarena Vélez. “Imaginate la gente que no puede compararse una casa para vivir y que no tiene para comer”, sumó de Brito.

“Eso es lo que me da bronca, punto uno que ella lo muestre. La obscenidad de mostrarlo, porque si vos lo tenés, guardalo, no lo muestres o a lo sumo contalo o úsalo naturalmente. Se lo compró un político, con 40% de pobreza; que está en campaña, que trabaja en la Provincia, es jefe de Gabinete de (Axel) Kiciloff”, lanzó Yanina Latorre y en la misma línea sentenció: “Todo esto indigna, cag***ose de la risa en Marbella; los platos que ponen de langostas, de picadas, el barco en el que están sale 12 mil euros por día alquilarlo”.