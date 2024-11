El video con el que los fans de Rebelde Way se ilusionaron con el regreso

Rebelde Way fue una de las telenovelas juveniles furor de la década de los 2000. La trama, que gira en torno a la vida de cuatro adolescentes que asisten al Elite Way School, un colegio secundario privado de Buenos Aires, conquistó a más de una generación, quienes hasta el día de hoy los recuerdan con cariño e incluso sueñan con un posible regreso de Erreway, la banda que formaron en el éxito televisivo.

Un 27 de mayo de 2002, Cris Morena estrenaba uno de sus programas más reconocidos a nivel nacional e internacional Instagram

Pero en las últimas horas, los deseos de los fanáticos aumentaron. Es que Benjamín Rojas, quien en la ficción de Cris Morena se puso en la piel de Pablo Bustamante, publicó un video en su cuenta de X en el que se lo puede ver junto a Felipe Colombo (Manuel Aguirre) promocionando el supuesto tour que harán el próximo año. Asimismo, abrieron la incógnita sobre si participará Camila Bordonaba (Marizza Pía Espirito).

“Soy quien soy por nuestra historia”, fragmento de la canción “Memoria” del grupo musical, fue la frase con la que el actor de 39 años describió el clip en el que se lo vio junto a Colombo conduciendo una camioneta y trasportando equipos musicales; hasta que llegan a una casa ubicada en paisaje montañoso, muy similar al del sur argentino donde reside Bordonaba; una vez allí, descienden del vehículo, se dirigen hacia la entrada y tocan la puerta; ahí termina y dejan en suspenso a todos con un final abierto con la leyenda: “el 25 continúa”.

El video que compartió Benjamín Rojas que alegró a los fanáticos de Erreway (Foto: captura X)

“Te pido que sea Camila por Dios”; “No nos hagas esto que ya somos gente grande y se nos va a parar el corazón”; “Que puede estar haciendo Luisana de divertido en Vancouver. Por favor que se sume”; “No me lo puedo creer Benjamín Rojas me está dando un ataque, no nos podés dejar así, como sea Camila me va a dar algo” y “Ya estoy luchando con el tipito que no camina en la fila virtual”, fueron solo algunos de los comentarios de los admiradores que se visualizaron en cuestión de horas.

Tras el anuncio de Benjamín Rojas, los fanáticos se ilusionaron (Foto: captura X)

Cabe destacar que se descarta el regreso de Luisana Lopilato (Mia Colucci en la serie), dado que ella ya había abandonado el grupo en 2006, cuando estaba grabando Casados con hijos (Telefe) y no podía seguir por los horarios de filmación.

