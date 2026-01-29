Ian Lucas rompió el silencio sobre Evangelina Anderson: “No fue solo un shippeo, pasaron cosas”

Además de encontrar al mejor cocinero amateur, MasterChef Celebrity (Telefe) cautiva al público con las historias de los famosos que participan, y más si entre ellos se rumorea un posible romance. Evangelina Anderson e Ian Lucas fueron los que durante esta edición dieron de qué hablar. Sin embargo, no todo terminó de la mejor manera entre ellos. Luego de que la exvedette dijera que sus picantes idas y vueltas con el youtuber eran parte del juego del ciclo, el joven de 26 años rompió el silencio y aclaró qué tipo de vínculo lo unía a su compañera.

Evangelina Anderson e Ian Lucas, un romance que duró poco (Foto: Instagram @evangelinaanderson @ianlucas)

Todo comenzó cuando este miércoles en SPQ (América TV) Sabrina Rojas -quien reemplaza temporalmente a Yanina Latorre en la conducción- resaltó el gesto del influencer de sincerarse sobre sus verdaderos sentimientos hacia la actriz. Al escucharla, Ian le dijo: “Yo soy muy sincero. Yo les dije siempre, los que vieron el programa y tienen dos dedos de frente entienden que yo no me enganché de un shippeo de un programa claramente... O sea, pasan cosas atrás”.

En ese contexto, Ximena Capristo le consultó sobre los rumores de que él “estaba muy triste y no podía sonreír”. “¿Vos te enteraste en vivo de la situación de que ella dijo que era todo para las cámaras y que no había nada entre ustedes?“, agregó la panelista. “No, eso me había enterado unas dos o tres semanas antes porque nosotros estamos como dos semanas adelantados (por las grabaciones). Me había enterado unos días antes, no me gustó y no habíamos hablado entre nosotros”, le respondió.

Ian Lucas rompió el silencio en SQP (Foto: Captura América TV)

Sin embargo, no escatimó en elogios para Anderson: “Eva es una persona increíble. Siempre aclaramos las cosas entre nosotros y justo esos días estuvimos distanciados porque fue lo de las vacaciones y yo vi eso y me enteré por redes. No hablé con ella y ella tampoco me habló; siento que fue un error de comunicación”.

Y se sinceró: “Estaba medio bajoneado en las vacaciones, por lo que se vio, pero después pudimos hablar y quedó todo bien. Está la mejor entre nosotros, es alguien a quien yo quiero mucho y sé que ella también me quiere mucho, por eso sé que hay mucho respeto mutuo también”.

Ian Lucas negó los dichos de Evangelina Anderson sobre un posible "chichoneo" para el show

Por su parte, Martín Salwe indagó sobre si “hubo chape” aquella noche que salieron a Banana, el boliche ubicado en Costanera Norte. Sin embargo, la Rojas interrumpió y tomó la palabra. “No importa lo de Banana, yo quiero saber si en algún momento se besaron”. “¿Vos te pensás que yo con 26 años me puedo llegar a enganchar de alguien nada más compartiendo un programa de televisión?”, lanzó Lucas.

Y subrayó: “Tengo 26, pero de acá (y se señaló la cabeza) no tengo 26. Yo si me enganché con alguien, es porque compartí mucho con esa persona”.

Luego, Sabrina volvió a remarcar el gesto del joven. “Estás siendo caballero, pero al mismo tiempo no estás mintiendo”, le dijo y él añadió: “Es que a mí no me interesa salir a decir cosas, nada más quiero que sepan eso, que lo que ven de mí es lo que soy y yo lo dije siempre y no voy a mentir con nada”.

“No estoy acostumbrado a esto y la verdad es que me cuesta mucho. Así que intento responderles lo más sincero posible”, cerró.