Andy Chango: de una vida dedicada a la música a convertirse en una de las revelaciones de MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity (Telefe) continúa consolidándose como uno de los formatos más vistos de la televisión argentina. Más allá de los desafíos culinarios y las recetas que marcan el ritmo de la competencia, esta edición también se destacó por los momentos personales que protagonizan sus participantes. En ese contexto, Andy Chango se convirtió en una de las grandes revelaciones del certamen, al lograr sorprender al público con un costado poco conocido de su personalidad y ganándose rápidamente el cariño de la audiencia.

Andy Chango

A lo largo de esta edición, varios participantes lograron convertirse en verdaderas revelaciones para el público. Maxi López sorprendió por su compromiso y perfil más cercano, Ian Lucas llamó la atención por su sensibilidad y crecimiento dentro de la competencia, y otros concursantes también ganaron protagonismo a medida que avanzaban las galas. Sin embargo, el caso de Andy Chango resulta particular: más allá de su carisma frente a cámara, detrás de su nombre hay una trayectoria artística extensa y sólida que, para muchos, permanecía prácticamente desconocida hasta ahora.

Andy Chango, una de las grandes revelaciones de MasterChef Celebrity Telefe

Andy Chango, cuyo nombre real es Andrés Fejerman, desarrolló a lo largo de los años una trayectoria artística amplia y poco convencional que lo convierte en una figura destacada dentro de la cultura argentina. Músico, compositor, actor, conductor y escritor, comenzó a ganar notoriedad en los años 90 como líder de la banda Superchango, un proyecto con identidad propia que combinaba ironía, frescura y espíritu alternativo dentro de la escena porteña. Con el tiempo, y tras instalarse durante una etapa en España, consolidó su camino como solista y lanzó diversas canciones que marcaron su estilo personal, entre ellas “Neuronas”, “Queda muy poco de mí” y “El viejo Lexatín”.

Andy Chango construyó una carrera multifacética entre música, radio y televisión

De todos modos, su recorrido artístico no se limitó a la música. También construyó una presencia sostenida en medios de comunicación y espacios culturales, con participaciones en televisión, radio y formatos escénicos propios donde fusionó humor, reflexión y música en vivo. Fue parte de ciclos como El Intermedio y Duro de Domar, desarrolló proyectos radiales y publicó su libro Indianápolis, con lo que sumó otra faceta a su perfil creativo. Además, a lo largo de su carrera colaboró con artistas de enorme peso dentro de la música argentina, como Fito Páez y Andrés Calamaro, lo que da cuenta del reconocimiento que supo ganarse dentro del ambiente.

Andy Chango en MasterChef

En los últimos años, su figura volvió a tomar mayor visibilidad gracias a su incursión en la actuación, especialmente por su interpretación de Charly García en la serie El amor después del amor (2023), un papel que despertó elogios y acercó su nombre a nuevas generaciones.

Interpretó a Charly García en la serie El amor después del amor Julieta Horak / Netflix

Sin embargo, para buena parte del público su nombre no era tan conocido hasta su desembarco en MasterChef Celebrity, donde terminó convirtiéndose en una de las grandes revelaciones de la temporada.

Con un humor espontáneo, comentarios filosos y una gran química con sus compañeros, Andy Chango logró ganarse rápidamente el cariño del público. Aun sin experiencia previa en cocina, sorprende al superar gala tras gala y mantenerse en competencia desde el inicio del certamen, consolidándose como uno de los participantes más queridos de la edición.

Las divertidas ocurrencias de Andy Chango en MasterChef Celebrity

Además, muchas de sus ocurrencias se vuelven virales en redes sociales. Uno de los momentos más comentados fue cuando, en plena competencia, decidió convidar salame y queso a los participantes que observaban desde el balcón, una escena que generó el inmediato malestar de Betular y que alimentó el divertido ida y vuelta entre ambos, una dinámica que hace reír y entretiene a la audiencia.