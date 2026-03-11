Migue Granados respondió qué piensa de Ozempic y fue tajante

A casi cuatro meses de que hablara públicamente de los hábitos que implementó para bajar 20 kilos, Migue Granados abrió la cajita de preguntas desde su perfil de Instagram para dialogar con sus seguidores. Su transformación física fue una de las dudas más frecuentes de los usuarios y, ante la mención del Ozempic argentino, el humorista decidió romper el silencio.

“¿Ozempic sí o no?“, le consultaron. ”Jajaja, jamás. Si así fuese lo re bancaría, incluso públicamente. Me lo han recomendado, no me animé“, contestó sobre el medicamento que ayuda a lograr mayor saciedad con una menor ingesta calórica y que últimamente está en boca de todos.

A los minutos, otro indagó: “¿Qué hiciste para bajar así de peso así en tan poco tiempo?“. A lo que él explicó: “No es poco tiempo. Empecé en julio del año pasado! Primero Keto [el famoso plan de alimentación muy bajo en carbohidratos y alto en grasas, diseñado para inducir un estado de cetosis, donde el cuerpo quema grasa en lugar de glucosa para obtener energía]“.

Sin embargó, indicó que aquel plan no le funcionó. “Me pasé al déficit calórico y sumé fuerza cuatro veces por semana”, completó.

Pero esta no es la primera vez que se refiere a los rumores sobre la posible ingesta del medicamento que se utiliza para tratar la diabetes y que causa furor en quienes quieren bajar de peso. A finales de febrero, recurrió a su cuenta de X, donde afirmó: “Lo que me está haciendo bajar de peso hacer cinta inclinada es tremendo. 40 minutos, 15 de inclinación, y velocidad 4. Tranca, pero duele”.

“Comparto por si alguno le sirve. Y el que me quiera adjudicar Ozempic le c*** los ojos”, lanzó. Mientras que en noviembre del año pasado, replicó en la misma red social una noticia en la que opinó sobre Robbie Williams, quien había contado que está perdiendo la vista por un tratamiento para adelgazar.

“Dejen de joder con el Ozempic de ver** ese es un peligro”, expresó y añadió: “Estoy en plan bajar de peso y con comer liviano y caminar una hora por día ya estás ok. Bajé 20 kg ya, y pude conocer personalmente a mi p***”.

Cabe recordar que en noviembre de 2025, el artista británico- quien utiliza hace varios años inyecciones de este tipo de fármaco para controlar su peso- dijo que uno de los efectos secundarios podría ser una ligera visión borrosa. “Quiero advertir a la gente que lea esto de los riesgos potenciales, para que se asegure de investigar”, declaró en ese entonces al periódico británico The Sun.

“Fui un consumidor bastante precoz de las inyecciones, pero lo que también estoy notando es que mi vista no es muy buena”, añadió al mismo tiempo que señaló que que era incapaz de distinguir a determinados asistentes dentro del público en sus conciertos, y que en un partido de fútbol los jugadores le parecieron “manchas en un campo verde”.

“Todo el mundo lo está experimentando. Yo le digo a la gente: ‘Borroso, ¿verdad?’. Y dicen: ‘Oh Dios mío, ¿es por eso?’”, concluyó.

En las últimas horas, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) emitió una advertencia formal a Novo Nordisk por fallas graves en el reporte de efectos adversos asociados a dos de sus medicamentos más utilizados: Ozempic y Wegovy, ambos basados en semaglutida.

Ozempic, la revolución mundial para tratar la obesidad

Según el organismo, la empresa no cumplió con los plazos y procesos obligatorios para informar experiencias adversas graves e inesperadas, como exige la legislación estadounidense.