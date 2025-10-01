El video del desmayo de Lola Young en pleno show: suspendió toda su gira y no estará en el Lollapalooza Argentina 2026

Lola Young preocupó a sus fanáticos este sábado 27 de septiembre, cuando se desmayó en pleno festival de All Things Go en Nueva York. Luego de que el video circulara en las redes sociales, la artista británica emitió un comunicado en el que anunció no solo la suspensión de toda su gira, sino que tampoco estará en el Lollapalooza Argentina 2026.

Lola Young se desmayó en pleno show (Foto: Captura TikTok)

“Lola Young se desmayó en el escenario del festival de música All Things Go en Nueva York anoche”, escribió la periodista Cassandra MacDonald desde su cuenta de X sobre el momento en el que la joven de 22 años le habla al público y de un instante a otro suelta el micrófono y se desvanece.

El momento no tardó en comentarse en las redes sociales (Foto: Captura X)

En cuestión de horas, Lola recurrió a su cuenta de Instagram, en la que acumula 1.7 millones de seguidores, para publicar un mensaje que dejó en alerta a sus admiradores: “Lamento confirmar que no tocaré en all things go en DC hoy. Amo este trabajo y nunca doy por sentados mis compromisos y a mi audiencia, así que lo siento por aquellos que se sentirán decepcionados por esto".

Y continuó: “Espero que todos me den otra oportunidad en el futuro. Gracias a todos los que escuchan y se preocupan. A todas las personas a las que les encanta ser crueles en línea, por favor, denme un día libre. Lola”.

Lola Young confirmó la cancelación de sus shows (Foto: Instagram/@lolayounggg)

Pero eso no fue todo. 48 horas después de aquel mensaje, volvió a escribir y lo hizo para anunciar su retiro de los escenarios por tiempo indefinido: “Me voy por un tiempo. Me duele decir que tengo que cancelar todo en el futuro previsible. Gracias por todo el amor y el apoyo. Lamento mucho decepcionar a cualquiera que haya comprado una entrada para verme, me duele más de lo que se imaginan. Obviamente, tendrán derecho a un reembolso completo. Realmente espero que me den una segunda oportunidad una vez que haya tenido tiempo para trabajar en mí misma y volver más fuerte. Los quiero a todos, Lola”.

El inesperado anuncio de Lola Young (Foto: Instagram/@lolayounggg)

El anuncio no solo tomó por sorpresa a quienes la siguen desde sus inicios, sino también a otras figuras del ambiente artístico. “Te envío muchísimo apoyo y luz. Muy valiente de tu parte. Nunca hay apuro, solo la necesidad de estar presente para vos misma”, le comentó Lily Collins; “Me encanta que te estés tomando el tiempo que necesitás para trabajar en lo que es mejor para vos como humano, ante todo. ¡Te envío toda la energía positiva!“, le dijo el diseñador Tan France; ”Rezando por tu dulce rostro", añadió la rapera estadounidense JT.

Lily Collins le envió un sentido mensaje a Lola Young (Foto: Captura Instagram/@lolayounggg)

La confirmación de la cancelación del Lollapalooza llegó de parte de Fefe Bongiorno, quien en las últimas horas recurrió a su perfil de X para anunciar que se habían anunciado el line up por día del reconocido festival que tendrá lugar en Argentina el 13, 14 y 15 de Marzo. “Lola Young y D4vd oficialmente no serán parte del festival... Ya está a la venta la Preventa 1 a $165.000 + service charge”, publicó.

Fefe confirmó que Lola Young estará ausente en el Lollapalooza (Foto: Captura X)

Según manifestaron desde la revista Rolling Stone, antes de subirse al escenario y del incidente, Young habló en el escenario sobre cómo “tuvo un par de días complicados”. “A veces la vida realmente puede hacerte sentir que no puedes continuar, pero sabes qué, hoy me desperté y tomé la decisión de venir aquí, y quería estar genial... y a veces la vida te puede dar limones, y simplemente tienes que hacer limonada”, fueron sus palabras.