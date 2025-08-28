Cuál es el precio de las entradas para Lollapalooza en marzo de 2026

La organización del festival Lollapalooza Argentina 2026 reveló la grilla completa de artistas para su próxima edición. El evento se realizará los días 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. El anuncio de figuras como Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y Chappell Roan generó una alta expectativa entre el público. La venta de pases ya se encuentra activa con diferentes categorías y opciones de financiamiento.

Cuánto cuestan las entradas para el Lollapalooza 2026

La venta de abonos para los tres días del festival se realiza a través del sitio oficial AllAccess. Los valores varían según el tipo de experiencia que elija el asistente. Los precios de los abonos disponibles son los siguientes:

3 Day Pass General: $350.000 + costo por servicio. Este abono permite el acceso al predio durante las tres jornadas del festival.

Este abono permite el acceso al predio durante las tres jornadas del festival. 3 Day Pass Plus: $650.000 + costo por servicio. Ofrece beneficios adicionales como el ingreso a sectores exclusivos con comodidades.

Ofrece beneficios adicionales como el ingreso a sectores exclusivos con comodidades. 3 Day Pass Lolla Lounge: $835.000 + costo por servicio. Es la opción premium, con acceso a áreas de relax, open bar y otros servicios exclusivos.

El line up del Lollapalooza 2026 Instagram

La venta actual solo incluye los pases para la totalidad del evento. La comercialización de entradas por día individual comenzará en una etapa posterior, una vez que la producción anuncie la distribución de los artistas en cada jornada.

Cómo comprar los tickets y cuáles son los pasos a seguir

La compra de las entradas se gestiona de manera exclusiva a través de la plataforma oficial de AllAccess. A continuación, el procedimiento detallado:

Ingresar al portal: Se recomienda registrarse o iniciar sesión en el sitio de AllAccess antes de comenzar para agilizar la operación.

Se recomienda registrarse o iniciar sesión en el sitio de AllAccess antes de comenzar para agilizar la operación. Seleccionar las entradas: Buscar el evento “Lollapalooza Argentina 2026”, elegir el tipo de abono deseado (General, Plus o Lolla Lounge) y la cantidad.

Buscar el evento “Lollapalooza Argentina 2026”, elegir el tipo de abono deseado (General, Plus o Lolla Lounge) y la cantidad. Elegir el método de pago: Completar los datos de la tarjeta. Los clientes del banco Santander con American Express pueden financiar la compra en hasta seis cuotas sin interés.

Completar los datos de la tarjeta. Los clientes del banco Santander con American Express pueden financiar la compra en hasta seis cuotas sin interés. Confirmar la operación: Una vez finalizado el pago, el sistema enviará un correo electrónico con la confirmación de la transacción.

Una vez finalizado el pago, el sistema enviará un correo electrónico con la confirmación de la transacción. Realizar la verificación de compra: Este es un paso obligatorio. Se debe ingresar un código de seguridad de seis dígitos que aparecerá en el resumen de la tarjeta de crédito. Hay un plazo de diez días desde la compra para completar este trámite; de lo contrario, la operación será cancelada.

Los clientes de Santander con American Express pueden pagar en hasta seis cuotas sin interés Shutterstock

Quiénes son los artistas confirmados para la nueva edición

El festival confirmó un diverso y potente listado de artistas nacionales e internacionales. La grilla se compone de la siguiente manera:

Artistas principales (Headliners):

Sabrina Carpenter



Tyler, The Creator



Chappell Roan



Deftones



Skrillex



Lorde



Doechii



Turnstile



Lewis Capaldi



Paulo Londra

Sabrina Carpenter es una de las headliners principales que encabezan la grilla del Lollapalooza Argentina 2026 JAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Otros artistas destacados:

Los Ratones Paranoicos



Kygo



Peggy Gou



Interpol



Addison Rae



Katseye



Marina



Soledad Pastorutti



Massacre



Saramalacara

Soledad Pastorutti es uno de los talentos nacionales confirmados en la grilla del Lollapalooza 2026 Instagram @pastwiittera

