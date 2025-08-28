LA NACION

Cómo comprar las entradas por all access para Lollapalooza 2026

El festival musical más grande del país anuncia su edición del próximo año; cómo conseguir acceso al evento en San Isidro

El Lollapalooza 2026 en Argentina tendrá lugar el 13, 14 y 15 de marzo
El Lollapalooza Argentina tendrá su edición 2026 entre el viernes 13 y el domingo 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Este jueves 28 de agosto se confirmó el line up, con artistas como Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y Skrillex, por lo que muchos fanáticos se preguntan cómo adquirir las entradas y qué precios tienen.

Artistas como Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y Skrillex participarán del Lollapalooza 2026 en Argentina
Cómo comprar entradas para el Lollapalooza Argentina 2026 por AllAccess

La venta de entradas para Lollapalooza Argentina 2026 ya comenzó y el único canal oficial es AllAccess. Paso a paso, así se compran:

  • Acceso a AllAccess: Se debe ingresar al sitio web de AllAccess. Se requiere iniciar sesión o crear una cuenta.
  • Búsqueda del evento: Localizar “Lollapalooza Argentina 2026”.
  • Selección de entrada: Elegir el tipo (3 Day Pass, +Plus o Lolla Lounge) y la cantidad deseada.
  • Pago: Seleccionar el método de pago. Los clientes Santander American Express acceden a 6 cuotas sin interés.
  • Confirmación: Revisar y confirmar la compra. AllAccess envía un mail de confirmación.

La verificación de compra es clave, ya que confirma la identidad del titular de la tarjeta y valida las entradas. Para ello, se debe usar el código de 6 dígitos que aparece en el resumen de la tarjeta, que puede tardar hasta 72 horas hábiles y solo cuenta con 10 días desde la compra para ingresarlo en AllAccess. En caso de no verificar, la compra de entradas se cancela automáticamente.

Las entradas para el Lollapalooza 2026 ya se encuentran a la venta
Las entradas para el Lollapalooza 2026 ya se encuentran a la ventaLucas Ignacio Mangi

¿Cuánto cuestan las entradas para Lollapalooza Argentina 2026?

Estos son los precios de las entradas en esta etapa:

  • 3 Day Pass: $350.000
  • 3 Day Pass +Plus: $650.000
  • 3 Day Pass Lolla Lounge: $835.000

A estos valores se suma el costo por servicio.

¿Qué artistas tocarán en Lollapalooza Argentina 2026?

El lineup confirmado del Lollapalooza 2026 en Argentina
El lineup confirmado del Lollapalooza 2026 en Argentina Instagram

El line up incluye artistas de diversos géneros. A continuación, estos son los artistas confirmados:

  • Ratones Paranoicos
  • Interpol
  • Brutalismus 3000
  • Soledad
  • Kygo
  • Addison Rae
  • Ben Böhmer
  • Aitana
  • Danny Ocean
  • D4vd
  • Bunt.
  • Royel Otis
  • TV Girl
  • The Dare
  • Six Sex
  • Horsegirl
  • 2hollis
  • Yousuke Yukimatsu
  • Men I Trust
  • Riize
  • Yami Safdie
  • Viagra Boys
  • Massacre
  • Judeline
  • Balu Brigada
  • Saramalacara
  • Guitarricadelafuente
  • Lany
  • The Warning
  • Zell
  • Röz
  • Hamdi
  • Nasa Histoires
  • Timø
  • Militantes del Clímax
  • Ezequiel Arias
  • Little Boogie
  • Marttein
  • Easykid
  • Ryan
  • Joaquina
  • Cerouno
  • Amigo de Artistas
  • Félix Vestre
  • Tiger Mood
  • Tobika
  • 143Leti
  • Ludmila Di Pasquale
  • Victoria Whynot
  • Spaghetti Western
  • Terra
  • Reybruja
  • Mora Fisz
  • Paula OS
  • Jero Jones

