Cómo comprar las entradas por all access para Lollapalooza 2026

El Lollapalooza Argentina tendrá su edición 2026 entre el viernes 13 y el domingo 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Este jueves 28 de agosto se confirmó el line up, con artistas como Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y Skrillex, por lo que muchos fanáticos se preguntan cómo adquirir las entradas y qué precios tienen.

Cómo comprar entradas para el Lollapalooza Argentina 2026 por AllAccess

La venta de entradas para Lollapalooza Argentina 2026 ya comenzó y el único canal oficial es AllAccess. Paso a paso, así se compran:

Acceso a AllAccess: Se debe ingresar al sitio web de AllAccess. Se requiere iniciar sesión o crear una cuenta.

Búsqueda del evento: Localizar "Lollapalooza Argentina 2026".

Selección de entrada: Elegir el tipo (3 Day Pass, +Plus o Lolla Lounge) y la cantidad deseada.

Pago: Seleccionar el método de pago. Los clientes Santander American Express acceden a 6 cuotas sin interés.

Confirmación: Revisar y confirmar la compra. AllAccess envía un mail de confirmación.

La verificación de compra es clave, ya que confirma la identidad del titular de la tarjeta y valida las entradas. Para ello, se debe usar el código de 6 dígitos que aparece en el resumen de la tarjeta, que puede tardar hasta 72 horas hábiles y solo cuenta con 10 días desde la compra para ingresarlo en AllAccess. En caso de no verificar, la compra de entradas se cancela automáticamente.

¿Cuánto cuestan las entradas para Lollapalooza Argentina 2026?

Estos son los precios de las entradas en esta etapa:

3 Day Pass: $350.000

$350.000 3 Day Pass +Plus: $650.000

$650.000 3 Day Pass Lolla Lounge: $835.000

A estos valores se suma el costo por servicio.

¿Qué artistas tocarán en Lollapalooza Argentina 2026?

El line up incluye artistas de diversos géneros. A continuación, estos son los artistas confirmados:

Ratones Paranoicos

Interpol

Brutalismus 3000

Soledad

Kygo

Addison Rae

Ben Böhmer

Aitana

Danny Ocean

D4vd

Bunt.

Royel Otis

TV Girl

The Dare

Six Sex

Horsegirl

2hollis

Yousuke Yukimatsu

Men I Trust

Riize

Yami Safdie

Viagra Boys

Massacre

Judeline

Balu Brigada

Saramalacara

Guitarricadelafuente

Lany

The Warning

Zell

Röz

Hamdi

Nasa Histoires

Timø

Militantes del Clímax

Ezequiel Arias

Little Boogie

Marttein

Easykid

Ryan

Joaquina

Cerouno

Amigo de Artistas

Félix Vestre

Tiger Mood

Tobika

143Leti

Ludmila Di Pasquale

Victoria Whynot

Spaghetti Western

Terra

Reybruja

Mora Fisz

Paula OS

Jero Jones

