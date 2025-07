El video subido de tono de Pampita al borde de una pileta en Ibiza: “La más linda de la Argentina”

Tras disfrutar de unas vacaciones con sus hijos en Villa La Angostura, Carolina ‘Pampita’ Ardohain viajó a Ibiza con su hermano Guillermo, su cuñada Malena y su grupo de amigas. Fiel a su estilo, compartió con sus 8.2 millones de seguidores de Instagram las mejores imágenes de su estadía. Incluyó un video subido de tono que grabó durante su tarde de sol y pileta, y sus seguidores no tardaron en elogiarla.

En plenas vacaciones en las playas españolas, la modelo publicó un video que dio que hablar. En las imágenes se la pudo ver recostada boca abajo en el borde de la pileta, con los brazos arriba de la cabeza y los pies cruzados. Lucía un traje de baño de dos piezas y un par de anteojos de sol. Tras meterse al agua decidió relajarse unos minutos al sol para trabajar en su bronceado.

Pampita compartió un video al borde de la censura durante sus vacaciones en Ibiza (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Rápidamente, sus seguidores la llenaron de cumplidos y elogios. “La mujer más linda de Argentina”; “Reina”; “El verdadero eres arte”; “Diosa total”, “Reina del mundo”; “Sin duda, de otro planeta”; “¿Qué? ¡No! Una sirena” y “Preciosa, qué belleza de mujer”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de Instagram. En solo tres horas, el reel superó el millón de reproducciones.

Los mensajes en el posteo de Pampita (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Mientras la modelo disfruta de sus vacaciones en Ibiza, se conocieron más detalles de su separación del politsta Martín Pepa. Ella misma contó que terminaron su relación el 9 de julio, a ocho meses de su inicio. “Caro está bárbara y está de viaje, la está pasando divino y muy bien. Ella vivió dolores mucho más profundos, serios y dolorosos en serio. Eso a ella la enseñó a transitar momentos con sus parejas de la mejor manera”, reveló su íntima amiga, la DJ Puli Demaría en diálogo con Mitre Live.

Pampita reveló que se separó de Martín Pepa el 9 de julio (Foto: Instagram @martinpepa1)

En cuanto a las causas de la separación, Demaría se limitó a comentar: “Los detalles no me importan, a mí me importa que esté bien. No estoy todo el tiempo hablando con ella en el día a día. Sé que está bien y eso me deja tranquila”. Sin embargo, y además de remarcar que Ardohain tiene una gran red de contención y apoyo a su lado, lanzó una frase que evidenció mucho: “Caro es una mujer bárbara y tampoco va a estar con un zanguango”.