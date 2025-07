Una íntima amiga de Pampita dio detalles de la separación de la modelo con Martín Pepa

La ruptura de Carolina ‘Pampita’ Ardohain y Martín Pepa se dio de forma silenciosa y en la intimidad. Sin embargo, al ser comunicada por la modelo a la prensa no tardó en instalarse en los medios como el tema de la semana. En medio del revuelo, Puli Demaría, DJ, empresaria y amiga íntima de la conductora, habló sobre la separación en diálogo con Mitre Live.

“Caro está bárbara y está de viaje, la está pasando divino y muy bien. Ella ha vivido dolores mucho más profundos, serios y dolorosos en serio”, señaló, en alusión a experiencias del pasado como la muerte de Blanca, la hija mayor de la modelo junto a Benjamín Vicuña. “Eso a ella le ha ido enseñando a transitar momentos con sus parejas de la mejor manera”, agregó.

Pampita y Puli De María son amigas desde hace años Gerardo Viercovich - LA NACION

A su vez, la mujer recordó que Pampita tiene una red de contención muy fuerte, que la hace luchar por sus sueños día tras día: “Tiene un gran grupo de amigos, hijos maravillosos y mucho trabajo. La vida le sigue dando cosas buenas y ella lo sabe valorar”.

En cuanto a las causas de la separación, Puli evitó dar detalles: “Los detalles no me importan, a mí me importa que esté bien. No estoy todo el tiempo hablando con ella en el día a día. Sé que está bien y eso me deja tranquila”. Sin embargo, deslizó un mensaje que sintetiza su visión de la relación. “Caro es una mujer bárbara y tampoco va a estar con un zanguango”, expresó y dio a entender que el polista no sería lo que realmente esperaba su amiga.

Durante toda la charla con Juan Etchegoyen, la DJ trató de dejar en claro que las versiones que surgieron en la prensa sobre una ruptura dramática entre Carolina y su exnovio fueron exageradas. “No siempre está todo relacionado con un escándalo. A veces las parejas no duran y ya está, duró lo que tuvo que durar”, señaló y agregó: “No la sentí con el corazón roto. Ha tenido dolores más grandes. Todo va a doler y todo tiene un proceso, tampoco es que fueron 25 años de pareja”.

¿Cuándo empezó la relación de Pampita y Martín Pepa?

La relación amorosa entre Martín Pepa y Carolia ‘Pampita’ Ardohain comenzó en el año 2024, exactamente un mes después de que la modelo pusiera fin a su relación con Roberto García Moritán. La conexión entre ambos se dio a través de la madre del polista, quien se reencontró con la modelo en la peregrinación a la Virgen del Luján y le dijo que tenía alguien para presentarle.

Pampita y Martín Pepa mantuvieron una relación a distancia (Foto: Instagram @martinpepa1)

Al parecer, la expareja se había conocido previamente en la adolescencia en un viaje de egresados donde nació “algo” sentimental, pero que nunca prosperó hasta casi 20 años después. Aunque vivían en países distintos, ella en Argentina y él en Estados Unidos, ambos mostraron voluntad de mantener el vínculo mediante frecuentes videollamadas y encuentros cuando sus agendas lo permitían.

“Es muy difícil. Vamos lentamente. Porque obviamente no vivimos en el mismo país. No nos vemos todos los días”, reconoció en una entrevista a LAM (América TV) la conductora. “Yo siempre apuesto, arriesgo, me vaya como me vaya, siempre voy a dar mi mejor versión”, agregó.