Ella era la vedette del momento, él un pionero del rock nacional y juntos vivieron un romance de verano que pocos recuerdan

Uno de los romances más llamativos entre personas de mundos completamente distintos fue el que sucedió en la década de los 80 entre Amalia Josefina Trombetta, más conocida como Amalia “Yuyito” González, y Norberto Aníbal Napolitano, popularmente conocido como Pappo.

La exvedette y el rockero se conocieron durante un verano en Córdoba y, aunque su relación no duró más que algunos meses, cada vez que se vuelve a recordar este romance, decenas de personas quedan sorprendidas por tratarse de dos figuras que parecía que poco tenían en común.

Esta semana fueron Marina Calabró y Luis Ventura quienes recordaron por casualidad este episodio, al hablar de la reciente pelea de Yuyito con Adriana Salgueiro. Al pasar un clip de la mediática defendiéndose de los dichos en su contra, ambos quedaron maravillados con la frase que utilizó para defenderse y a la vez recordar a su amor de la juventud. “Se han burlado hasta de mi fe, pero yo los bendigo, que Dios les arregle el corazón y la mente. Pappo diría, bueno no voy a decir lo que decía Pappo... ‘Buscate un trabajo honesto’”, bromeó.

Pappo y B.B. King en el Madison Square Garden, en agosto de 1993 G. Iguana Records

“¿Vos sabías que Yuyito y Pappo...? Mirá, lo cuenta Amalia”, le comentó Calabró a Ventura, antes de dar paso a otro fragmento de entrevista en el que la modelo contaba detalles de su intimidad con el artista. “Pappo era un tipo extraordinario, un loco audaz, inteligente. Nos quedó la frase ‘buscate un trabajo honesto’. Es un montón, así era él. Era un tipo bárbaro, igual tuvimos un contacto relativamente corto porque era un señor que tenía muchas mujeres también”, remarcó Yuyito González.

¿Cómo se conocieron Yuyito y Pappo?

Algunos años atrás, en diálogo con Fer Dente, Yuyito decidió contar cómo fue la primera vez que vio a Pappo y las alocadas ideas con las que él buscó conquistarla a toda costa. “Resulta que eran tiempos en que estábamos en Córdoba. Yo estaba trabajando, haciendo temporada en Córdoba, y este venía en los veranos porque era muy amigo de David Lebón. Y David salía con Pata Villanueva un verano”, recordó.

¿Cómo se conocieron Yuyito González y Pappo?

A su vez, remarcó que lo que más le atrajo fueron sus ocurrencias y perseverancia para poder salir una noche con ella. “Eran locuras, locuras divertidas. Por ejemplo, para conquistarme, agarraba Pappo y se tiraba en el medio del asfalto a parar el tránsito acostado. Se tiraba. Era un loco lindo, un loco lindo. Y se tiraba en el medio de la calle. Era atrevido”, dijo, entre risas.

Si bien después del verano ambos debieron tomar caminos separados por sus atareadas agendas, Pappo no se olvidó de ella y de su admiración por Aerosmith. Fue así que un día la llamó para que fueran a verlos juntos y cumplir su sueño. “Pappo era muy divertido. Y ese verano estaba inspiradísimo conmigo y después, como a mí me gustaba mucho Aerosmith, él me llevó a verlos cuando estuvo acá en Buenos Aires. Fue un flirteo divino. Besos al cielo para Pappo. No, no le vamos a poner ningún título. Solamente un flirteo. ¿Les gusta? Como un alguito, una seducción. Pero no puedo contar intimidades sexuales”, concluyó.