La palabra de Julieta Prandi luego de que trascendiera su informe psiquiátrico: “Me fui amenazada de muerte de mi casa”

escuchar

“Abuso sexual con acceso carnal agravado y en reiteradas oportunidades” es la causa que enfrenta Claudio Contardi tras la denuncia realiza por su expareja, Julieta Prandi. En 2019, la pareja se separó en medio de acusaciones ante la Justicia, en la que se habló de violencia y extorsiones por parte del empresario. Sin embargo, el conocimiento del expediente sorprendió al revelarse los detalles de la situación que la modelo expuso ante las autoridades. El próximo 17 de octubre el acusado deberá presentarse a indagatoria y la denunciante afirmó que está segura que “la verdad saldrá a luz”.

“Me tomo esta licencia de aclarar algunas cosas y agradecer a la gente y a los periodistas y medios que se han acercado y difundido con verdad lo que tiene que ver con el avance de mi causa de la parte judicial. Algunas cosas que han trascendido, que son del ámbito sumamente privado, lo cual creo que entenderán que no me voy a prestar en una entrevista o en un medio a hacer una especie de catarsis emocional”, expresó Julieta Prandi el jueves, al inicio de Es por ahí (América), ciclo que conduce junto a Luis “Tucu” López.

Julieta Prandi

En la misma línea, la conductora indicó que conforme a lo expuesto acudió a la Justicia como el ámbito propicio para obtener las respuestas que requiere ante los hechos. “Es algo que vengo exigiendo hace mucho tiempo, desde que me fui de mi casa”, señaló como crítica a las autoridades, que luego de tres años comienza a actuar sobre la causa. “Desde que entró al ámbito legal de mi vida el señor Fernando Burlando con su equipo, ha virado un poco la causa por suerte, se está vislumbrando un poquito de luz, hay novedades”, aseguró.

Asimismo, aseguró que actualmente confía en que va a encontrar justicia tras el calvario que vivió. Acto seguido, con el aval de Prandi, el periodista Gustavo Grabia, tomó la palabra para detallar acerca de la causa judicial e indicó que Contardi enfrenta una pena de hasta 15 años de prisión. En la misma línea, afirmó que su compañera fue periciada, un punto crucial. “En las últimas horas, hubo además una pericia clave que reforzó todas las denuncias que ella viene haciendo hace tiempo y que solo recientemente la Justicia empezó a darle importancia. Hay que decir eso: había alguien del otro lado con poder para dilatar todo esto”, afirmó. Y agregó: “Se hablan de cuestiones que no vamos a ventilar en público pero las conclusiones son determinantes, muestran la veracidad. El perito dice que Julieta todo lo que cuenta lo cuenta con un grado de certeza y confiabilidad, casi como una prueba contundente”.

La palabra de Julieta Prandi

Por su parte, la conducta escuchaba atentamente a su compañero y afirmaba sus palabras. Luego, señaló que se trata de un hecho traumático para ella, que vivió por muchos años pero su denuncia es puntualmente por dos años, en los que la violencia fue en gran escala. “Para mí es un día a día, una lucha constante, un reiniciarme y reconstruirme todos los días y tengo que luchar con eso, como todas las mujeres que han atravesado violencia o algún tipo de abuso”, aseguró.

Julieta Prandi

“Me fui amenazada de muerte de mi casa”, señaló a punto de quebrarse. Para concluir con el tema, se mostró esperanzada en obtener justicia por el calvario que vivió junto a sus hijos, y porque lleva un largo tiempo exponiendo ante las autoridades y ahora, finalmente, fue escuchada. “Agradezco el espacio y a mis compañeros, pero no esperen que salga en un programa haciendo catarsis emocional porque más que esto no voy a contar. Esto es lo que pasó y no me voy a abrir más”, aseguró y destacó que es la última vez que hablará del tema en público. Por su parte, el Tucu López apoyó las palabras de su compañera y destacó su gran fortaleza en el camino de buscar una respuesta para ella y sus dos pequeños.

LA NACION