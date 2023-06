¿Leo Messi al Inter de Miami? Los memes reaccionaron al posible desembarco en Estados Unidos

escuchar

Luego de que se confirmara que Lionel Messi no seguiría en el París Saint-Germain, muchos fueron los destinos que se manejaron en la prensa deportiva con respecto a su carrera futbolística. Uno de los que más resonó fue la posibilidad de emigrar al fútbol árabe por una suma de dinero récord en el deporte; sin embargo, este martes por la mañana otro de los clubes en la pelea cobró notoriedad por la información que dio el periodista Hernán Castillo en la radio y en su cuenta de Twitter.

Las negociaciones con su ex club, el FC Barcelona, parecen cada vez más lejos para la familia Messi. “Está difícil. Ahora mismo veo bastante difícil una llegada de Messi. No creo que se dé. Está bastante complicado”, manifestó Jorge Messi este mediodía en un cruce de mensajes con un periodista español especializado en el club blaugrana.

Hernán Castillo habló del futuro futbolístico de Lionel Messi Twitter: @hernancastillo

Descartada esa posibilidad, el periodista deportivo Hernán Castillo tuiteó este martes a las 19 horas: “Messi jugará en Inter de Miami. Ya no más reuniones. Ese será su destino”. La noticia trascendió en la red social y cobró mucha relevancia. Pero luego, el comunicador dio más detalles de lo que sería la bomba del año en el mundo del fútbol.

En Sacá del Medio (Continental 590), desarrolló su información con respecto al futuro futbolístico de Lionel Messi. “Yo les voy a decir dónde va a jugar Messi. No les voy a decir ‘en un 90%’ o ‘si mañana pasa esto’. No. Te voy a decir dónde va a jugar Messi con todo acordado”, introdujo.

Luego dio los motivos por los cuales el rosarino habría elegido este destino para su carrera. “Con un contrato que tiene que ver mucho con inversiones, movidas inmobilarias, con ser un empresario del fútbol acá en más, con una sociedad. Resigna mucho dinero, en uno de sus posibles destinos que es Arabia”, manifestó.

“Ya sabe que el Barcelona no es su destino. Ya sabe que si el Barcelona lograra lo que es imposible de lograr, todo lo que él no haga será echado en cara. Por eso Messi tiene todo acordado de palabra y va a jugar en el Inter de Miami. Lo tengo como una información cerrada, no con porcentajes de ‘está muy cerca’, aseveró.

Por último, Hernán Castillo informó que Messi “ya tiene todo arreglado de palabra y solo falta la firma” que no la puede hacer hasta el 30 de junio por una cuestión legal con el PSG, salvo que su ex club le dé un permiso. No obstante, aseguró que desde la institución estadounidense no tienen intenciones de apurar el trámite.

Si bien el periodista deportivo confirmó la noticia, hasta el momento no hay información oficial de parte de la familia Messi, quienes en las últimas horas fueron protagonistas ante la incógnita del futuro del campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022.

Con esta noticia, las redes sociales estallaron con los memes de Lionel Messi militando, por primera vez en su carrera, en la Major League Soccer, mejor conocida como la MLS, para el Inter de Miami.

Memes sobre Messi a la MLS

Yo yendo a seguir al Inter de miami pic.twitter.com/sEec4fpcJs — El Oscuro ⭐️⭐️⭐️🇦🇷⚽️ (@sosaluciano60) June 6, 2023

COMO QUE MESSI VA A JUGAR EN EL INTER DE MIAMI pic.twitter.com/5jND2XQkzO — 𝔄𝔤𝔲𝔰𝔱𝔦𝔫 ⭐⭐⭐ (@Agustiin171) June 6, 2023

pic.twitter.com/OFbvrSQSTS los jugadores del Inter de Miami cuando Messi les de el primer pase — Sebastian (@SaGgaSsa) June 6, 2023

Como que messi va a jugar en el ínter de Miami ?? pic.twitter.com/8KVDFSt7uD — Nahui 🎩 (@NahuelVelassco) June 6, 2023

Los pibes yendo a comprarse la camiseta 10 del Inter de Miami pic.twitter.com/XkttYCFyeG https://t.co/Jl95oECpZZ — Messias (@Messias30_) June 6, 2023

Voy a tener que fumarme todos los partidos del Inter de miami pic.twitter.com/6cWrY8nsGa — furbol🇦🇷⭐⭐⭐ (@Estors_J) June 6, 2023

Me despierto de la siesta y Messi se va al Inter de Miami, espero que esto sea una pesadilla de la siesta pic.twitter.com/ooSGjoRBdN — Cacho (@ELCACHONDOOk) June 6, 2023

Messi al Inter de Miami. Efectivamente, es el final. pic.twitter.com/o9t8lDESPf — Santiago CAMPEÓN DEL MUNDO (@SantiJSandoval) June 6, 2023

Messi confirmó que se va del PSG / Messi se va al Inter de Miami pic.twitter.com/hIBbvZWhI4 — Franko Kiverling (@Frankokiverling) June 6, 2023

Como que Messi va jugar en el Inter de Miami. pic.twitter.com/f1sT21whhr — Agustina. (@AgustinaaUr) June 6, 2023

Jorge Messi arreglando con la MLS para la llegada de Leo Messi al Inter de Miami a cambio de que nos den el mundial de manera alevosa 🚬🥃pic.twitter.com/98i5euMiOL — Noobmaster69 (@Noobmaster69rld) June 6, 2023

El pibe que entró a la tendencia de Messi pensando que volvía al Barcelona viendo como al final se va al Inter de Miami pic.twitter.com/GCr4PAWAYU — Nawel⭐⭐⭐🇸🇪 (@Naweru_) June 6, 2023

Messi yéndose a el inter de miami para arreglar el mundial 2026. pic.twitter.com/o4GEN5bwUk — santi🦥 (@Crayer_Carp) June 6, 2023

Inter de Miami-Atlanta United

Eastern Conference Finals 2024

Lionel Messi y Thiago Almada pic.twitter.com/sNR7uGZzSF — crowderista 🇲🇴 (@crowderista) June 6, 2023

