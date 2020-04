La cantante compartió en sus redes una receta para preparar medialunas cien por ciento veganas desde la cuarentena por coronavirus en el sur Fuente: LA NACION

En épocas de confinamiento y cuarentena, las redes sociales sirven para comunicarse con el mundo exterior, hoy pausado por la pandemia producida por el coronavirus . Pero el aislamiento, además de servir como herramienta para frenar el Covid-19 , generó en muchísimas personas la necesidad de incurrir en el mundo de la actividad culinaria. De hecho, en muchos supermercados faltó levadura porque muchos aprovecharon para amasar.

En ese contexto, la empresaria Candelaria Tinelli , compartió en su Instagram oficial una foto en la que se ve el éxito de una tarde de cocina. La imagen de medialunas doradas y, al parecer, crocantísimas, junto a una extensa receta fueron publicadas por Lele . "Hoy hice medialunas veganas también, ahí les paso la receta", indicó la cantante en sus historias.

La hija del conductor Marcelo Tinelli , muy activa en sus redes, desde hace un año que sigue una dieta mayormente vegana y no come animales, por esta razón, la receta compartida fue tomada y agradecida por muchos de sus seguidores.

"Hay que intentar reducir el consumo de carne, sé que es muy difícil en nuestro país porque somos muy consumidores de carne, pero me siento muy feliz con el veganismo. Me encantaría poder llevarle eso a la gente y contarle desde mi lugar que se puede, que no es difícil y que hay un montón de opciones", sostuvo la cantante cuando se "volvió" vegana hace un año atrás.

Hoy, desde sus redes comparte este tipo de recetas y alienta a mucha gente a consumir este tipo de alimentación. Harina, agua, sal, azúcar mascabo, aceite y esencia de vainilla son los ingredientes claves para realizar estas medialunas libres de sufrimiento animal.

