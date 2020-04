El músico y el conductor, junto a The Roots, tocaron "Please Don't Stand So Close To Me", aunque cada uno desde su casa. Crédito: Twitter @jimmyfallon

11 de abril de 2020 • 12:27

A causa de la cuarentena para frenar el coronavirus , cientos de artistas se dedican a producir shows con el fin de mitigar el encierro y no perder el contacto con sus seguidores. Hasta ahora no se había dado es que una banda brinde un concierto con músicos que tocan cada uno desde su casa. Esta fue la propuesta que unió al presentador de televisión Jimmy Fallon , el legendario bajista Sting , y a The Roots , la banda de hip hop que acompaña a Fallon en cada emisión de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (NBC).

En formato de videoconferencia, el conductor, el guitarrista y los diez músicos tocaron el clásico " Please Don't Stand So Close To Me ", de The Police , el grupo fundado por Sting. Además del increíble sonido y sincronización que lograron los doce participantes de la videoconferencia, el material que grabaron contó con una gran particularidad: al bajo, las dos guitarras y un órgano, los músicos se las ingenieron para utilizar elementos que tenían en su casa, e hicieron sonar tijeras, golpearon almohadones, tapas de cacerolas y suelas de zapatillas.

La reacción de los usuario de Twitter, donde fue publicado el video por parte del conductor de televisión, fue de agradecimiento, pero también de sorpresa: no solo por la particularidad de los instrumentos, sino también por la voz de Fallon, que supo acompañar muy bien al icónico cantante y bajista.