En la previa del nuevo debut de Marcelo Tinelli, Pachu y Pablo se reencontraron en un divertido sketch

Hace varios meses que se anunció el inminente debut de Marcelo Tinelli en la pantalla chica; pero esta vez de la mano del nuevo formato Cantá Conmigo Ahora (eltrece), que promete una gran puesta en escena, un increíble despliegue de producción y decenas de reconocidos artistas.

En este novedoso concurso de canto habrá 100 jurados que elegirán al mejor de la competencia a lo largo de los programas. En la previa a este esperado estreno, Pachu Peña y Pablo Granados, dos de los grandes estandartes de VideoMatch, se volvieron a reunir en un nuevo sketch.

En el divertido video de Pablo y Pachu, dos de los mejores humoristas que estuvieron bajo el ala de Marcelo Tinelli, se los puede ver a ambos en una peluquería: Pablo actuando de estilista y Pachu de cliente. “Vos me decís hasta donde te gusta”, le dice Granados con una afeitadora en la mano y una cinta roja en la frente. “Sí, sacame la pelusa”, le responde Pachu serio.

Sketch de Pablo Granados y Pachu Peña para Instagram

Luego de rasurarlo un poco, el peluquero vuelve a insistir: “A ver fijate, ¿un poquito más?”. Sin embargo, en vez recortarle la barba, Pablo le da un beso en la nuca y le lenguetea la oreja. Pachu, no aguanta la tentación y larga una carcajada para concluir el fragmento de humor que tuvo más de 120 mil likes en Instagram. “¡Superior!”, les comentó el músico Fito Páez.

“Con este cliente tengo confianza”, escribió Pablo Granados siguiendo su papel de peluquero y anticipó que se vendrían más videos de humor junto a su compañero, luego de años de haber pasado por el histórico programa de Marcelo Tinelli.

En otros de los videos que compartieron en este formato, Pablo le comienza a cortar algunos mechones del pelo a su cliente con una tijera podadora. “No vayan a cortarse el pelo con cualquiera. Hay mucho vivaracho dando vueltas. Siempre con profesionales!”, escribió Pachu Peña en su cuenta personal de Instagram.

Sketch de Pablo Granados y Pachu Peña para Instagram

Tras frotarle innecesariamente una toalla por el cuello durante unos segundos, el cliente pregunta “¿esto es para ablandar, no?”. Pablo le palmea la pera durante unos instantes, “¿sentís que afloja?” remata el estilista.

Cien jurados y un conductor “discreto”: así es Canta Conmigo Ahora, el formato británico con el que Marcelo Tinelli regresa este lunes a la TV

Luego de más de diez años apostando -con alguna que otra modificación- por el Bailando por un sueño y frente a los bajos números de rating del 2021, Marcelo Tinelli decidió cambiar el rumbo y proponer un nuevo formato. De esa manera, el popular conductor estará al frente de Canta Conmigo ahora, la versión argentina de un reality de canto inglés, llamado All Together Now, emitido por la BBC de Londres.

Marcelo Tinelli regresa a la pantalla de eltrece con nuevo formato: Canta Conmigo Ahora Hernan Zenteno - LA NACION

Como muchos concursos de canto, All Together Now tiene su primer paso con un músico anónimo que decide subirse a un escenario a interpretar una pieza de su elección. Al menos en la versión inglesa (y en consecuencia, se supone que lo mismo sucederá con la argentina), no hay exigencias con respecto a si los cantantes se deben presentar individualmente o en grupo, o si deben ser amateurs o profesionales.

Cualquiera que tenga ganas de participar y apruebe la instancia inicial de preselección, tendrá la posibilidad de cantar en el escenario del show. De ese modo, cada concursante debe entonar una canción, bajo la rigurosa mirada de un jurado integrado, ni más ni menos, que por cien especialistas.

Sin lugar a dudas, este fue el punto fuerte del reality: la generosa cantidad de personalidades vinculadas al mundo de la música que estarán atentas escuchando todas las performances en cada una de las galas. Los cien especialistas podían ser famosos de primera línea, como también nombres no tan conocidos; la única condición, es que de una u otra manera todos debían dedicarse a la música; cada uno de ellos ocupará una silla a lo largo y alto de una estructura similar a la de una tribuna.

A medida que la presentación de un participante avanza, el jurado que decida apoyar ese número presiona un botón y se para a cantar y a bailar al ritmo de la canción. De esa forma, cada jurado que se pone de pie suma un punto a favor del participante. Una vez que el número llega a su fin, se contaba el total de sillas levantadas. Eso arrojaba un valor final, que podía enviar al jugador al anhelado podio.