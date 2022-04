El nuevo hobby de Pablo Granados: enseña los secretos de su huerta orgánica

Pablo Granados dio un portazo y se fue de la ciudad. El humorista se instaló en una casa dentro de un exclusivo club de campo de Lima, una localidad de Zárate, a orillas del río Paraná . Si bien la mudanza tuvo que ver con la pandemia y la cuarentena extralarge, con los meses descubrió sus ganas de vivir en la naturaleza, motivo por el cual apostó a una nueva vida junto a su novia, la modelo y actriz Camila Delossan.

Desde su nuevo hogar, y además de sus habituales videos humorísticos y musicales, Granados comparte ahora tutoriales caseros sobre los trabajos en su huerta orgánica para sus seguidores, que se deleitan descubriendo esta nueva faceta del humorista. Aunque en rigor no es tan nueva, ya que años atrás había dejado el país para recorrer diferentes pueblos peruanos en medio de la selva.

“Si a vos te parece que ya están... los sacamos y los comemos” , dijo Granados en una de sus recientes stories de Instagram, donde luego se dispuso a analizar sus morrones orgánicos. Y sumó: “Ahora, no están como los de la verdulería, que se ponen gigantes. Yo no sé si estos se quedan así porque les falta algún fertilizante... que no les pienso poner”.

El nuevo hobby de Pablo Granados, la huerta

En el medio, retó a su perro: “ ¡No te acerques a las frutillas!” y continuó con el recorrido. “Acá hay frutillas, de a poquito. Creo que no tienen que apoyarse en la tierra”. Y se sorprendió al ver la cantidad. “Está lleno, chicos”, exclamó, jugando a ser un nuevo “eco-influencer”.

La visita siguió por la albahaca. “Esta albahaca es la envidia del barrio, de la zona”, exclamó orgulloso. “Y esta es una albaca de todo el año que es distinta, ¡vamos a probarla!”. Luego de hacer el desafío del sabor, entre la que tienen las hojas lisas y las de hojas rugosas, el actor cuenta un truco que aprendió. “Para que no se pongan amargas o feas, hay que sacarles las flores que tienen arriba” , contó mientras hacía lo propio.

“Pasemos a los tomates”, invitó para acto seguido sorprenderse: “¿Qué pasa con esta planta?, ¿está triste? Algo vamos a tener que hacer...”. Para cerrar mostró una planta seca y se emocionó al ver que hay un sobreviviente. Días atrás, Granados había protagonizado un divertido sketch con Pachu Peña quien lo fue a visitar a su casa de campo.

“Discúlpame, ¿la casa de Pablo Granados?”, dice Pachu a lo que contesta Pablo: “No sé, se mudó eh”. “Lo estoy buscando porque me metió en una estafa piramidal con Cositorto. Me robó 200 pesos”, dice el humorista en el inicio del video.

Una vida nueva

A través de sus posteos e historias de Instagram, Granados deja ver diferentes rincones de su propiedad, revestida en madera y pintada de color lila. Así, sus seguidores pueden espiar el amplio jardín con piscina, las habitaciones, la espectacular galería donde suele sentarse a componer junto a su hija María y una caballeriza.

Recientemente, el humorista de 56 años fue invitado al programa Cortá por Lozano (Telefe) y reveló cómo es su nueva vida alejado de la ciudad. “Vivir en el campo es lo más”, subrayó. Y explicó que esta casa la tenía desde antes de la pandemia, pero que las restricciones impuestas por el virus lo ayudaron a valorarla más. “Iba un fin de semana o 15 días en el verano, pero la cuarentena me encontró ahí” , señaló.

Pablo Granados: "Vivir en el campo es lo más" Instagram: @pablo_grana

Respecto de qué es lo que más le gusta del entorno natural, Granados sostuvo: “El campo tiene esa cosa de bajar a tierra. O que salís, no sé, a dar una vuelta en bici para recargar. Es mi lugar en el mundo, eso yo ya lo sabía, pasa que no vivía ahí”.

El actor, que este año rechazó la propuesta de volver a ShowMatch, reveló también que este nuevo estilo de vida le permitió encariñarse con sus mascotas. “Con perros que antes no tenía, me gusta estar ahí”, contó, aunque reconoció: “Igual a veces extraño un poquito”.

Pablo Granados suele recibir las visitas de su hija Mery y de su nieta Bernardita, hija de Migue Instagram: @pablo_grana/ @merygranados

Durante la entrevista, Verónica Lozano sorprendió a su invitado con un saludo de su nieta Bernardita, hija de Migue Granados, quien también logró hacerse su propia casa en las afueras de la ciudad. En el video, la niña de 5 años le dijo: “Me encanta estar con vos en el tractor y la titi [Mery Granados], que me lleves a pasear con eso”.