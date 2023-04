Camila Homs reveló el “tipo de hombre” que le gusta y muchos lo entendieron como un guiño para Rodrigo De Paul

escuchar

Separada luego de 12 años de relación, y tras ser madre por segunda vez hace poco más de un año, Camila Homs está disfrutando a pleno de su soltería. Aunque después del final de su relación con Rodrigo De Paul estuvo brevemente en pareja con un empresario y se la vinculó en múltiples oportunidades con otras celebridades, la modelo dejó en claro que en esta etapa está enfocada en sí misma. Sin embargo, esto no evitó que, durante su paso por La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine), le preguntaran sobre “su tipo” al momento de buscar pareja, lo que recibió una respuesta que revolucionó a sus fans.

Cami Homs reveló el “tipo de hombre” que le gusta y generó un revuelo en las redes: “Me encanta”

En la tarde del miércoles, Cami Homs pasó por La Jaula de la Moda para debatir sobre algunas de las nuevas tendencias en indumentaria y dar su honesta opinión sobre moda, belleza y los looks que lucieron diversas celebridades argentinas en recientes eventos.

En medio de la charla, Horacio Cabak le preguntó qué prendas le parecían atractivas en un hombre y, sin filtro, la modelo dijo: “El pantalón recto me la baja un montón. Me gusta más el chupín o más sueltito”. Y sumó: “El pantalón gigante me gusta. Esos jeans rectos que no son gigantes pero que marcan la cintura y como que no tienen forma de nada, no. En cambio, el pantalón grande, bien grande, me encanta”.

Cami Homs y Rodri De Paul estuvieron doce años juntos

Yendo un poco más lejos, el conductor quiso saber si se sentía atraída por los hombres tatuados. Con una sonrisa pícara, Homs exclamó: “Muy tatuado. ¡¡Muy tatuado!!”. Este comentario no pasó desapercibido ante la mirada de sus fans, quienes señalaron que Rodrigo De Paul, su ex y quien actualmente estaría atravesando una crisis con Tini Stoessel -su actual novia-, está casi completamente cubierto por piezas de arte corporal.

Camila Homs habló sobre su supuesto noviazgo con un exjugador de la selección

Semanas atrás, Estefi Berardi reveló en Mañanísima (Ciudad Magazine) que Cami Homs había sido vista a los besos con un exjugador de la selección argentina en medio de la pista de baile de Afrika Club, un popular boliche ubicado en el barrio de Recoleta. A pesar de que en ese momento no reveló su identidad, minutos más tarde utilizó sus redes sociales para compartir las fotos que sacaron algunos de los testigos y confirmó que se trataba de José “el Principito” Sosa, actual jugador de Estudiantes.

Camila Homs, a los besos con un exjugador de la selección

La noticia llegó un par de meses después de que la modelo diera una nota en la que aseguró estar soltera tras haberse separado del empresario Charly Benvenuto. Es por eso que, cuando salieron a la luz las imágenes que la mostraban muy acaramelada con el deportista, muchos asumieron que se trataba del nacimiento de un nuevo romance.

No obstante, luego de dejar correr los rumores, Homs decidió utilizar sus redes sociales para referirse al tema de manera clara y directa. “Hay tres preguntas que las leí 100 veces. La primera es qué hacen los chicos: están durmiendo. La segunda es si tengo novio. No, no tengo novio. La tercera si voy a vivir acá en Argentina. Y sí, me voy a quedar acá”, disparó, en un video que publicó a sus Historias de Instagram con el que le puso final a las especulaciones.

LA NACION