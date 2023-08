Cami Homs rompió el silencio sobre la separación de Rodrigo De Paul y Tini y contó cómo se enteró

escuchar

Luego de que Rodrigo De Paul y Tini Stoessel anunciaran su separación en redes sociales, Camila Homs se refirió al tema y contó cómo se enteró de la noticia. Sin querer entrar en polémica, la influencer manifestó que la situación le produjo “indiferencia”. Además, reveló que el padre de sus hijos también tiene un tatuaje sobre ella.

Las declaraciones se dieron en Desayuno americano (América TV), donde Homs participó como invitada, horas después de que la cantante y el futbolista de la selección argentina contaran que ya no están juntos como pareja.

Cami Homs opinó de la separación de Tini y De Paul, contó cómo se enteró y fue contundente: “Me sorprendió”

En el comienzo del diálogo y al ser consultada sobre el tema, manifestó que se enteró por las redes y que no sabía sobre la separación antes de que la noticia saliera a la luz públicamente. Sobre esto, reveló que no se lo esperaba “para nada” y admitió que el hecho la sorprendió.

Por otra parte, contó que ya no se siguen en redes, pero que el trato al hablar de sus hijos es fluido. Más allá de la relación cordial, Cami Homs fue consultada sobre si le daría una segunda oportunidad a De Paul y fue contundente: “De mi parte, no”. Por último en este primer fragmento de la entrevista, expresó que el volante del Atlético de Madrid no conoce a José Sosa, futbolista de Estudiantes de La Plata y actual novio suyo.

Camila Homs habló de la separación de Tini y De Paul: "Siempre voy a querer lo mejor para el padre de mis hijos"

Minutos después, volvió a referirse al comunicado de Tini y De Paul y afirmó que no la afectó de ninguna manera. “¿Viste cuando no te genera absolutamente nada?”, respondió a la vez que se sumó a la definición de su sensación como “indiferencia”. En esa misma línea, negó cualquier tipo de alegría por el fin de la relación amorosa y manifestó que desea el bien para el futbolista: “Siempre voy a querer lo mejor para el padre de mis hijos. Voy a desear que sea feliz y que esté bien, acompañado o solo”.

Tras remarcar que tiene buen trato con su expareja, a Homs le preguntaron por el tatuaje de Tini que De Paul se hizo en el abdomen. En ese contexto, la influencer dio a conocer que el futbolista hizo lo mismo con ella: “Tenía. Sé que se lo tapó, pero no sé bien qué se hizo”.

Camila Homs reveló que De Paul tiene un tatuaje dedicado a ella

Además, admitió que ella tiene un diseño dedicado a su expareja en su piel y remarcó que hasta el momento no le interesó taparlo. “Me da indiferencia. Es algo que me hice y yo siempre digo que no me arrepiento de nada de lo que hago en mi vida. Es el papá de mis hijos”, explicó. Sin embargo, dijo que no estaría negada a ocultarlo: “No es que no me lo taparía, capaz ahora ya está. Tengo tan decidido mi futuro en este momento que ya fue”.

De esta manera, continúan las repercusiones tras el mensaje compartido que publicó la ahora expareja en redes sociales. Dentro de las primeras respuestas en las plataformas, sorprendió que Tini y De Paul dieran a conocer el mensaje con las mismas palabras y muchos usuarios señalaron el parecido con las que usó la cantante y actriz cuando se separó de Sebastián Yatra.

LA NACION