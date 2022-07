Rodrigo De Paul sorprendió al dar detalles de la videollamada que compartieron Tini Stoessel y Camila Homs

En abril se confirmó el romance entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, el cual trajo muchos rumores que incluyeron una mala relación entre el jugador y su ex, Camila Homs. En medio de audiencias de mediación para lograr un acuerdo, ya que tienen dos hijos en común, trascendió hasta que él podría perderse el Mundial de Qatar. Ante tantas especulaciones, decidió romper el silencio en una entrevista y sorprendió a todos al revelar cómo se llevan la cantante y la modelo.

Luego que el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, expresara que podría quedarse fuera del mundial si no llega a un acuerdo legal con Camila Homs, ya que habría una reglamentación que indica que los convocados no pueden tener problemas con la justicia, De Paul habló con América Noticia Mediodía (América).

Camila Homs tendría una buena relación con Tini (Foto: Archivo)

En la chala dejó en claro que atraviesa un gran momento a nivel personal y profesional y no tiene problemas con nadie, incluida Camila Homs con quien mantiene una disputa legal por la cuota alimentaria de sus hijos. Al hablar de ella explicó que dialogan constantemente y “está todo bien”, a pesar de haber terminado su relación de más de diez años. “Se dicen muchas cosas sin sustento, pero entiendo que pueda vender el morbo”, señaló.

“Está todo claro en mi relación con Tini y con Camila, que es la madre de mis hijos. No nos llevamos mal para nada, pero de verdad lo digo. Nos escribimos, nos hablamos y si necesita algo sabe que puede contar conmigo, los dos rehicimos nuestras vidas”, precisó.

A su vez, mencionó a la nueva pareja de Homs y remarcó que lo único que importa es que sus hijos estén bien. “Yo no lo conozco, pero estuvo en el cumpleaños de Bauti, que yo no pude porque estaba de pre-temporada, pero lo conocieron mi mamá, mi papá, mi hermano. Sé como es con los chicos y se llevan súper bien. A veces mi hija Fran me llama y me habla de él, no hay nigún problema”.

Rodrigo sobre Camila y Tini

Para ejemplificar la buena relación mantienen con Camila, además, se refirió a un episodio puntual: “El otro día yo hice videollamada porque llegó Tini a Madrid, hablamos con mi hija, que la vio y estaba Cami. Fran desfilaba, Cami la enfocaba y nosotros de acá la aplaudíamos. Es todo súper normal y súper claro”.

Con la premisa de demostrar que el conflicto judicial que tiene con su ex no es tal, remarcó que su rol como padres es primordial para sus hijos. “Cada vez que yo fui al país, los chicos los tengo a disposición. Ahora se quedan quince días conmigo porque Camila se va de vacaciones con su pareja. Siempre lo más importante son ellos. Nuestra relación es buena”, detalló.

En otra parte de la nota, el deportista se encargó de desmentir versiones que circularon sobre que el inicio de su relación con Tini se habría dado cuando aún estaba en pareja con Homs. “Lo importante es aclarar que yo la conocí cuando me separé y con el tiempo nos empezamos a enamorar”, indicó tajante.