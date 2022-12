Una cachetada épica, demandas cruzadas, terceros en discordia y separaciones traumáticas: los escándalos más comentados de 2022

escuchar

Después de dos años en los que la pandemia de coronavirus mantuvo en vilo a toda la humanidad, 2022 estaba destinado a ser recordado como el año en el que el mundo recobró cierta “normalidad”. Y al mismo tiempo en el que regresaban las grandes ceremonias en vivo, la posibilidad de viajar sin restricciones y la de juntarse en lugares públicos y privados, volvieron a las páginas de espectáculos de los principales medios algunos de los históricos tópicos que marcaron la historia de la especie desde el comienzo de los tiempos: la infidelidad, la violencia y las acusaciones cruzadas imposibles de dirimirse sin la mediación de un tribunal.

Sí. A grades rasgos, esos son los tres ejes temáticos que conformaron los principales escándalos mediáticos del año y que mantuvieron en vilo tanto a los argentinos como al resto del mundo.

Con su chasquear de innoble latigazo

chris rock estaba presentando un premio y will smith se paro y le pegó

Las entregas de premios suelen ser tediosas. Y las del Oscar no son la excepción. Sin embargo, este año, cuando apenas faltaban entregar un par de estatuillas sucedió el hecho que dejó en shock a todos los presentes y que quedará para siempre fijado en la memoria de millones de televidentes. Todo comenzó cuando Chris Rock subió al escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles para entregar uno de los premios y en medio de su monólogo hizo un chiste de mal gusto sobre la alopecia de Jada Pinkett , que se encontraba en primera fila junto a su esposo, Will Smith. La reacción de disgusto de la protagonista de Gotham ante el comentario fue captada por las cámaras y serviría de señal para lo que ocurriría segundos después.

Mientras Rock seguía con su discurso, Smith se levantó de su butaca y caminó sonriente hasta el escenario. Sin que mediara palabra, se paró frente a Rock y le propinó una estrepitosa cachetada.

Sorprendido, el humorista solo llegó a exclamar que su colega le había dado “una flor de paliza”. Al regresar a su asiento, el protagonista de Hombres de negro gritó dos veces: “Mantené el nombre de mi esposa lejos de tu (...) boca” . Ante el estupor de los presentes en el teatro y la incredulidad de los millones de televidentes que seguían la ceremonia desde sus hogares, la premiación siguió como si nada hubiese ocurrido.

Apenas unos minutos más tarde, Smith subía al escenario para recibir el premio al mejor actor por su desempeño en King Richard: una familia ganadora y brindó un discurso errático con el que intentó justificar el acto de violencia que acababa de protagonizar. “Richard Williams era un feroz defensor de su familia. En este momento de mi vida, estoy abrumado por lo que Dios me pide que haga y que sea. Me están llamando en la vida a amar a la gente, a proteger a la gente, y yo sé que al hacer lo que hacemos, la gente habla locuras sobre nosotros, nos faltan el respeto, y que ante eso debemos sonreír y hacer de cuenta que todo está bien”.

Más adelante, agregó: “Quiero disculparme con la Academia, con todos los nominados en mi categoría, este es un momento hermoso, y no lloro por el premio, sino porque se trata de echar luz sobre la gente. Me veo como un padre loco, como le decían a Richard Williams, pero el amor te hace hacer cosas locas. Gracias y espero que la Academia me vuelva a invitar”.

Y ahora somos, ya ves, dos extraños

Shakira y Piqué, en tiempos de romance Gerard Piqué/Instagram

Se conocieron en una fiesta en Madrid. Shakira ya era una súper estrella y se estaba preparando para cantar primero en Rock in Rio y luego en Sudáfrica, en la ceremonia de apertura del Mundial de Fútbol de 2010. Gerard Piqué también era una estrella: su desempeño en el F. C. Barcelona le había asegurado una plaza en aquel mundial. Ese primer encuentro quedó plasmado en “Me enamoré”, el tema que, explícitamente, Shakira le dedicó a su nuevo amor: “Mira, qué cosa bonita; qué boca más redondita; me gusta esa barbita. Y bailé hasta que me cansé; hasta que me cansé bailé. Y me enamoré. Nos enamoramos”.

Cuando ella ya se encontraba instalada en Sudáfrica, el jugador español le escribió con la excusa de que le adelantara cómo estaba el clima. Ella se lo tomó muy en serio y le escribió un largo mensaje lleno de detalles. Esa era la señal que él necesitaba para avanzar: le prometió que ganaría la final para poder volver a verla e invitarla a cenar. Cumplió, y así comenzó el romance que tuvo en vilo a dos continentes durante 12 años. En ese tiempo, tuvieron dos hijos, Milan y Sasha, y se mostraron en las redes y en cada aparición pública como una familia feliz. Pero a comienzos de junio, en medio de una ola imparable de rumores que indicaban que el futbolista le había sido infiel, los dos confirmaban su separación a través de un comunicado conjunto.

A pesar de que ambos pidieron tranquilidad y respeto, sobre todo por sus hijos, aquellos rumores comenzaron a sonar cada vez con más fuerza. Y el escándalo recrudeció cuando Piqué blanqueó su romance con Clara Chía Martí, la joven de 22 años que había sido señalada como la tercera en discordia y como la exnovia del hermano del mejor amigo del defensor.

Gerard Pique y Clara Chía Martí en París, en septiembre Lagencia Press/ Grosby Group

En medio de su crisis personal , la cantante colombiana debió cubrir otros frentes: la salud de su padre y la acusación de haber defraudado al ministerio público español con la evasión de 14 millones de euros por los que la Fiscalía de Barcelona pidió 8 años de cárcel y una millonaria multa .

Si bien los letrados de la cantante no llegaron a un acuerdo con el ministerio público y el caso pasó a instancias judiciales, sí pudo llegar a un acuerdo con Piqué para establecer las cláusulas de su separación. En el convenio se establece que la intérprete puede mudarse a Miami junto a sus hijos a principios del próximo año y que el futbolista podrá visitarlos las veces que quiera.

Shakira se mudará a Miami a inicios del 2023 junto a sus dos hijos INSTAGRAM / @shakira

Pero si el comienzo de la relación quedó plasmado en una canción, el final habría inspirado no uno, sino dos temas. El primero “Te felicito” fue estrenado antes de que se diera a conocer la ruptura y expresa: “ Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes ”.

Captura de video de lo nuevo de Shakira con Ozuna, Monotonía

El segundo es “Monotonía”, casi una oda al desamor: “No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía; yo sabía que esto pasaría. Tú en lo tuyo, yo haciendo lo mismo. Siempre buscando protagonismo, me dejaste por tu narcisismo: te olvidaste de lo que un día fuimos ”. En los clips de los dos temas, la heladera y los alimentos tienen un especial protagonismo. Y parece que no es casual: los dos elementos habrían resultado cruciales a la hora de descubrir la infidelidad de Piqué.

La vida que le di, fue una tortura

Johnny Depp y Amber Heard testificando ante el tribunal del condado de Fairfax

Al tratarse de dos estrellas de Hollywood en medio de un litigio que incluía acusaciones cruzadas de violencia física y emocional, además de toda clase de abusos, era claro que el juicio entre Amber Heard y Johnny Depp iba a despertar la atención de millones de personas. Pero nadie pudo prever lo que realmente sucedió: durante seis semanas, se convirtieron en el principal atractivo del público, que siguió cada detalle del proceso como si se tratara de la mejor de las series policiales .

El veredicto llegó a principios de junio, cuando después de una larga deliberación, el jurado decidió fallar a favor del actor y dictaminó que la actriz de Aquaman actuó con malicia a la hora de escribir la columna de opinión que fue publicada en The Washington Post en 2018. Allí, aseguraba haber sido víctima de violencia doméstica y a pesar de no haber nombrado a Depp, todos los ojos se posaron en su exesposo.

Los actores Amber Heard y Johnny Depp en pleno proceso judicial

A partir de ese momento, la ola de acusaciones cruzadas fue imparable y por eso, el actor decidió demandarla por difamación y pidió una indemnización de 15 millones de dólares. En principio, el jurado consideró que las pruebas presentadas por Heard, con las que intentaba corroborar que había sido víctima de violencia física, no eran válidas. Sin embargo, condenó al actor a pagarle 2 millones de dólares porque sí quedó comprobado, de todos modos, que maltrató a su exesposa.

Pero, más allá del resultado favorable para el protagonista de Piratas del Caribe, los escabrosos detalles de la vida íntima de la expareja que fueron dejados al descubierto en las audiencias hicieron escalar este escándalo a lo más alto del podio. Durante el proceso, Heard acusó a Johnny Depp de violarla y dejarle mensajes escritos con sangre; el actor declaró que su exesposa le dejó un ojo morado durante su luna de miel.

Kate Moss brindó testimonio durante el juicio REUTERS

Además, una mujer irrumpió en el juicio y exclamó a gritos que el actor es el padre de su hijo y desde Gloucester, Reino Unido, Kate Moss, expareja de Depp, negó que alguna vez él la haya empujado en una escalera, algo que Heard había dado a entender para marcar un patrón de conducta del actor.

Como un loco te busqué, pero ya nunca te encontré

Mauro Icardi junto a Wanda Nara Instagram: @mauroicardi

Sin dudas, el escándalo de 2021 fue el que protagonizaron la exvedette y empresaria Wanda Nara, su marido, el futbolista Mauro Icardi, y la actriz María “Eugenia” China Suárez. Y cuando las aguas parecían haberse aquietado, este año el matrimonio volvió a ocupar páginas y páginas por sus incesantes crisis.

Sí. Luego de haber acusado a la actriz de Casi Ángeles de haber roto su familia, Wanda le confesaba a su amiga Susana Giménez, en un programa especial, que finalmente había perdonado a su marido. Y, fiel a su estilo, llenó luego sus redes sociales de fotografías que daban cuenta del buen momento que atravesaban después de la tormenta. Pero la paz duró poco y el matrimonio quedó inmerso nuevamente en un alud mediático de acusaciones cruzadas, idas, venidas y terceros en discordia.

Una de las crisis más fuertes se desató luego de que el entonces guardaespaldas de la empresaria durante su estadía en Buenos Aires, Agustín Longueira, se convirtiera en una figura pública y respondiera con picardía las preguntas de quienes lo vinculaban sentimentalmente con Nara. Enfurecido, Icardi, habría decidido desvincularlo de su puesto. Pero todavía faltaba lo peor.

L-Gante y Wanda, la pareja que sorprendió a todos

En medio de nuevos rumores que indicaban que la pareja se encontraba transitando una nueva crisis, Wanda comenzó a coquetear mediáticamente con L-Gante , y lo que parecía ser solo un juego, terminó convirtiéndose en un nuevo escándalo. Mientras la empresaria y el futbolista amenazaban con separarse, se dejaban de seguir en las redes y volvían a seguirse, el músico y Tamara Báez, la madre de su hija Jamaica, anunciaban su separación. La mujer fue clara a la hora de señalar el motivo: la relación de L-Gante con Wanda Nara.

L-Gante le dedicó unas románticas palabras a Wanda Nara

El blanqueo del nuevo romance llegaría tiempo después, y nada menos que en la mesa de La Noche de Mirtha. Allí, el cantante reconoció: “La estoy conociendo, no la conozco hace mucho. Estamos conociéndonos”.

A partir de ese momento, todo volvió a descontrolarse y las redes, una vez más, fueron en escenario elegido por el futbolista y su manager para dejar evidenciadas sus diferencias. Posteos, mensajes, fotos, apariciones de Icardi en los vivos de su exmujer... En noviembre, sin embargo, volvieron a reconciliarse: “No era la mujer de mi vida, era mi vida convertida en mujer. Las historias de Disney también tienen segundas temporadas” , escribía un meloso Icardi en sus redes para dejar en claro que estaban otra vez juntos. Pero no hubo caso. Apenas unas horas después, Wanda aclaró: “Intenté porque creo que una relación de tantos años se merecía otra oportunidad, pero no resultó”.

Otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor

Camila Homs, Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

Casi al mismo tiempo en el que Wanda Nara estallaba en las redes contra la China Suárez, comenzaron a sonar las versiones que vinculaban a la cantante Tini Stoessel con el futbolista Rodrigo de Paul. Corría el mes de octubre de 2021 y muchos repararon en que el deportista había comenzado a seguir a la cantante en sus redes sociales. Un mes después, se conocerían en un asado organizado por amigos en común y habrían intercambiado los números de sus celulares. Nada de eso hubiera llamado la atención si no fuera por un dato: algunos señalan que en aquel momento De Paul seguía en pareja con Camila Holms, quien acababa de dar a luz a su segundo hijo, Bautista.

Paradójicamente, Yanina Latorre, quien había funcionado como una especie de alfil mediático de Nara en su cruzada contra la China, fue la encargada de desmentir una y mil veces que el romance entre la cantante y el futbolista había comenzado cuando él todavía estaba en pareja.

Las primeras imágenes de los dos juntos fueron captadas por un paparazzi en España, y enfurecieron a la madre de la cantante, que estalló contra él en las redes sociales. Meses después, los protagonistas de la historia blanquearían su romance, pero la relación del volante del Atlético de Madrid con su expareja y sus dos hijos siguió ocupando espacio en los medios.

Tini Stoessel felicitó a Rodrigo De Paul, su pareja, por el triunfo de la Argentina Instagram: @rodridepaul

Luego de haber alcanzado un acuerdo por la manutención de Francesca y Bautista, la modelo hizo un fuerte descargo la semana pasada en las redes contra el deportista. Es que, luego de haberse consagrado campeón el Mundial de Quatar, De Paul regresó al país junto a sus compañeros y decidió ir a ver a su novia antes de reencontrarse con sus hijos.

Tini Stoessel junto a Rodrigo de Paul en uno de sus últimos shows

Fue la misma Stoessel quien posteó una foto y un video del reencuentro, en medio de uno de sus shows. Homs contraatacó desde su cuenta de Instagram con dos mensajes: el primero incluyó una selfie. “Nada para decir, ¿ustedes?, ¿bien?”, escribió junto a la imagen. Pero, para el siguiente mensaje, no hicieron falta palabras: con una sonrisa en el rostro, se llevó el dedo medio a los labios y terminó apuntándolo directamente a la cámara.

El gesto de Camila Homs tras el reencuentro de Tini y De Paul

