Salió a la venta la gorra de Bizarrap con una divertida publicidad y ya se agotó en dos países

Gonzalo Julián Conde, conocido artísticamente como Bizarrap, lanzó a la venta este miércoles su icónica gorra, que lleva sus iniciales en dorado, en una colaboración con una reconocida marca de compra online.

En los últimos años de la industria musical nacional surgió el nombre de Bizarrap, el productor musical argentino de 25 años, que se hizo mundialmente conocido por sus Bizarrap Music Sessions, en las que invita a distintos artistas a grabar un single. Por esos estudios pasaron Shakira, Residente, Duki, Quevedo, Nathy Peluso, Nicki Nicole, Peso Pluma, entre muchos más.

La visera de Bizarrap utilizada por Paulo Dybala para el festejo de un gol en la Roma Instagram: @bizarrap

No obstante, desde sus primeros minutos como artista, el productor jamás se mostró a cara descubierta. Con una visera negra que dice “BZRP” en dorado y un par de lentes de sol enfrentó cada concierto o video que filmó al mejor estilo Daft Punk.

La gorra oficial de Bizarrap ya está a la venta Instagram: @bizarrap

Lo curioso es que, hasta el momento, la icónica gorra no estaba a la venta para los fanáticos, pero el nacido en Ramos Mejía, especialista en acciones de marketing, la lanzó al mercado con una divertida publicidad.

En el fragmento se ve al productor en el centro de distribución de Mercado Libre, en el que intercambia una gorra con una de las empleadas, quien se queda obnubilada ante su presencia. “Está buena, eh”, señala el argentino y la gorra que tenía puesta sale volando por culpa de un ventilador.

Bizarrap lanzó al mercado su clásica visera negra

Todos los que estaban en el lugar desatan una carrera por buscarla entre las miles de gorras que tenían la misma apariencia, pero finalmente queda guardada en una de las cajas. “La perdimos”, advierte uno, pero Bizarrap le responde: “No pasa nada, si es la misma”.

En el pie de la publicación, el argentino publicó: “BZRP X NEW ERA. Ya disponible en Mercado Libre”. Y en otro de los posteos, muestra distintos famosos que utilizaron este producto como Paulo Dybala para celebrar un gol de la Roma o Jimmy Fallon, quien lució la gorra cuando lo visitó junto a Shakira, luego del éxito de su Session dedicada a su expareja Gerard Piqué.

Los comentarios de famosos internacionales no se hicieron esperar. Paulo Dybala le escribió: “Rompe”, Paulo Londra le preguntó: “¿Bizarrap Session Dybala?”. Y Nathy Peluso manifestó: “La visera del Biza”.

La gorra del Bizarrap llegó al sold out en Argentina y México Instagram: @bizarrap

Cabe señalar que, por el momento, la gorra oficial de Bizarrap solo estará disponible en países como Argentina, México, Colombia y Chile. En nuestro país tiene un costo de $19.999. “Voy a hacer fuerza para que llegue a muchos más países lo más pronto posible”, señaló el artista en una historia de Instagram.

La descripción de este producto señala: “Bizarrap y New Era se unen para crear la gorra Oficial de BZRP, una gorra de la mejor calidad llena de detalles únicos, como el bordado de BzRP original en el interior, la bandera de Argentina y código QR con acceso al perfil de Spotify del artista. Cuenta con la bandera característica de New Era bordada del lado izquierdo”. Lo sorprendente fue que en pocos minutos llegó a un sold out en México y en Argentina, por lo que los fanáticos deberán apurarse a conseguir un ejemplar en el resto de los países.

