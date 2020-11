Flavia Palmiero Posó desde el living de su casa para presentar su propia colección de bikinis Crédito: Archivo

21 de noviembre de 2020 • 14:38

Cada vez que Flavia Palmiero luce su figura a los 54 años, los usuarios de las redes sociales se deshacen en elogios. Este sábado no fue la excepción: la modelo, actriz y conductora presentó una bikini diseñada por ella desde la intimidad de su casa y causó furor en Instagram.

"Así arrancamos este sábado de primavera-verano con mis looks de @flaviapalmierocollection", comenzó Palmiero en la publicación que realizó en las últimas horas en su cuenta oficial, donde la siguen más de 295.000 personas.

"Gracias por sus fotos y sus mensajes. Este es mi nuevo print", continuó, y terminó el posteo con otros hashtags:#objetodedeseo, #tiger, #tendencia2021 y #edicionlimitada. En la foto, la exconductora de La ola verde viste un traje de baño con estampa atigrada, descalza y con anteojos de sol.

Palmiero tomó la selfie frente a un enorme espejo en el comedor de su hogar, cuyos detalles se advierten en el fondo: con decoración elegante y minimalista, una mesa de vidrio para ocho personas es la protagonista del ambiente, acompañada por sillones de fundas blancas, grandes lámparas colgantes a tono, una alfombra rayada y una exuberante planta de interior dando un toque de color.

En solo dos horas, la publicación ya contaba con más de 4000 likes y un centenar de comentarios de fans que no tardaron en destacar su físico.

Hace algunos meses, la actriz se sorprendió al enterarse de que había recibido un "premio" virtual por su belleza y utilizó sus redes sociales para opinar al respecto. Luego de competir en una encuesta de Twitter contra otras colegas como Florencia Peña, Graciela Alfano, Andrea Frigerio y Natalia Oreiro, fue ella quien se llevó el "reconocimiento".

El curioso concurso se llama "MILF 2020", por una sigla en inglés que refiere a las madres que se destacan por su sensualidad. Palmiero tiene dos hijos: Gianmarco y Giuliana, fruto de su matrimonio con el empresario textil Marco Batellini, y actualmente está en pareja con el productor de cine Luis Escalella. A través de dos posteos, se tomó con humor haber obtenido el podio.

"Y un domingo gris te encontrás que no todo está perdido. Ya que nunca fui la reina de la primavera, me toca 'the end'. Esto. Amo. Es genial. ¡Gracias a todos los que votaron!", escribió en su cuenta de Instagram.