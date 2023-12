escuchar

El 10 de diciembre, Javier Milei recibió la banda presidencial y el bastón de mando, juró la Constitución y se convirtió en el nuevo presidente de la República Argentina. A lo largo de la extensa jornada electoral que comenzó con las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y sobre todo en la recta final, varios artistas decidieron pronunciarse sobre cuestiones políticas y dejar entrever sus posturas. Uno de ellos fue Alejandro Lerner, quien antes de las generales del 22 de octubre compartió una profunda carta abierta para el próximo presidente, y aunque no se expresó a favor de ningún candidato en particular, su pedido buscó ir por sobre la “grieta”.

Ahora, tras el paso de mando y la asunción del referente de La Libertad Avanza, el músico volvió a volcar sus pensamientos en palabras y decidió hacerlo público: “Se viene una etapa nueva, te guste o no te guste”.

Alejandro Lerner compartió una carta abierta tras la asunción de Javier Milei (Fuente: Instagram/@alelernerok)

El jueves, el intérprete de “Cambiar el mundo” publicó en su cuenta de Instagram, donde tiene 154 mil seguidores, unas palabras que escribió el día anterior, fecha en la que su madre hubiera cumplido años. “Quien gana o pierde no es una cuestión de ideologías o partidos. Siempre gana el país cuando el pueblo se expresa”, reflexionó en uno de los primeros párrafos.

También sostuvo que el rol de la oposición es “no obstaculizar irracionalmente”, sino “exigir y aportar otro punto de vista”. Asimismo, le pidió al Gobierno que el “escritorio no los ensordezca” y que escuchen a la gente: “El poder es de la gente y para la gente, esa es la verdadera democracia”.

La carta abierta de Alejandro Lerner (Foto: Instagram @alelernerok)

El cantante se mostró esperanzado con una nueva transición democrática: “Para los que vivimos la dictadura, solo el final de un mandato es un éxito”. A su vez, habló del futuro al sostener: “Somos millones los que hemos elegido vivir con esperanza. Me emociona vivir en un país que vuelva a dialogar”. Su extensa reflexión estuvo acompañada por una selfie suya con una gran sonrisa.

Rápidamente, su publicación tuvo varios comentarios, entre los que se destacó el de Sandra Mihanovich, quien le escribió: “Ale te quiero mucho”.

La carta completa que escribió Alejandro Lerner

Aquí estoy, muy emocionado frente al teclado de mi computadora. A mi edad, todavía con el corazón lleno de esperanza, veo una nueva transición democrática. Para los que vivimos la dictadura, solo el final de un mandato es un éxito. Sin partidismo.

Solo el espíritu patriótico de vivir el transitar de nuestros derechos con naturalidad, es un logro. Votar, elegir, expresarnos. Quien gana o pierde no es una cuestión de ideologías o partidos. Siempre gana el país cuando el pueblo se expresa. Como otras tantas veces, hoy mi corazón me empuja a escribir esta carta. Vi cada instante de la asunción presidencial, cada cara, cada gesto. Los que pudieron ver un traspaso civilizado y los que no pudieron escapar de sus propias miserias y mezquindades. Si pudiéramos entender que todos trabajamos para el prójimo, porque sin prójimo, no hay nada ni nadie.

La palabra respeto. Respeto por qué sí, respeto como base. Puede haber diferencias y antagonismos, pero si lo que nos une es el respeto y el prójimo, no me importa si sos de izquierda o de derecha, cada vez están más confundidas y contradictorias y hasta diría que hoy son palabras obsoletas y desactualizadas.

Hay que ser flexible para no dejar de comprender. Veo la sesión en el Congreso, todos poniéndose de pie ante los juramentos. Respeto, emociona. La palabra ‘honorable’ quizás vuelva a revivir ante la pobreza moral a la que nos hemos acostumbrado. Lamento expresar que nuestro país se ha empobrecido, moral y espiritualmente y una cosa lleva a la otra. Como es adentro es afuera; como es arriba es abajo. Si arriba roban abajo también; si tu corazón es pobre, moralmente, habrá más pobreza afuera también.

Ayer hubiera sido un nuevo cumpleaños de mi madre, una mujer que no dejó nunca de trabajar, ayudando, enseñando. Mis padres y mis abuelos dejaron en mí una marca a fuego. Me enseñaron que el proceso es soñar, creer, trabajar y trabajar.

Así quiero que mis hijos crezcan, con padres que tienen fe, coraje y una voluntad férrea de seguir adelante a pesar de las circunstancias. Se viene una etapa nueva, te guste o no te guste.

Ahora nuestra decisión es, como lo dije anteriormente, si vas a poner el palo en la rueda porque sí, o vas a cooperar para construir la rueda y ponérsela al palo para empujar, y que volvamos a andar definitivamente para adelante y para el bien común.

Para los jubilados, para los carenciados, para los jóvenes, para los soñadores, para los que ya no tienen tiempo o los que necesitan ayuda, el bien común. El bien común no tiene banderas partidarias, si no dejaría de ser bien común y seguiría como hasta ahora para acomodados, afines, militantes o panqueques.

Prefiero expresar mi necesidad hasta ahora inagotable de esperanza, me la debo, se las debo a mis padres y más ahora a mis hijos. Yo digo que sí, aunque nos toque estar en medio de la tormenta. Digo que sí, porque mis sueños le dan trabajo a muchas familias; porque me ha ido bien y me ha ido mal, y sigo adelante.

Escuche la palabra ‘Dios’ muchas veces en estos días y cuando uno lo llama, ‘Él’ aparece. O simplemente aparece dentro nuestro, que es lo fundamental. Quiero un país con fe; con errores y aciertos, pero buenas intenciones.

Quiero ver a los capaces, a los preparados; tampoco me importa de qué cuadro son. Quiero a los que son primero, argentinos y después militantes y si no son militantes, mejor. Cuando escucho déficit fiscal, no puedo hacerme el bo***o. No solo es la que se gastaron, sino también la que se afanaron y eso me duele hasta las lágrimas.

A los que hoy les toca administrar nuestras vidas, nuestros recursos, nuestras necesidades y sueños, les pido que el escritorio no los ensordezca, que siempre escuchen para dar un servicio. El poder es de la gente y para la gente, esa es la verdadera democracia. Todo mi amor y la ilusión de tener un país desendeudado, libre y próspero; donde cada uno de nosotros vuelva a decir ‘nuestro país’. Y no ‘este país’ como si nadie fuera responsable del estado al que hemos llegado. Hoy es una oportunidad. Si tenés malas intenciones, por favor no participes.

Somos millones los que hemos elegido vivir con esperanza. Me emociona vivir en un país que vuelva a dialogar. Señores de la oposición, su papel es fundamental para exigir y aportar otro punto de vista, no para obstaculizar irracionalmente.

Aquí mi pensamiento y una necesidad irrefrenable de sentir y compartir. Estoy emocionado, he llorado mucho estos días. Somos la rueda, ayudemos a empujar. Los quiero, son mi patria, mi país, mi gente. Que dios bendiga e ilumine nuestra argentina. Ahora y para siempre. Ciudadano Alejandro F. Lerner.