De cara a lo que serán las elecciones presidenciales del domingo 22 de octubre, Alejandro Lerner publicó en su cuenta de Instagram una carta abierta para quien llegue a ser electo. Sin decantarse por un candidato en particular, su pedido buscó ir por sobre la “grieta”. ¡Háganos la gamba!”, le pidió a quien llegue al Sillón de Rivadavia.

“Futuro o futura presidente: Tenía ganas de comunicarme con usted antes de que se encuentre envuelto o envuelta en las responsabilidades, los compromisos, las presiones, los quilombos y todo el poder que va a tener cuando usted finalmente se siente en el sillón presidencial”, inició el cantante y prosiguió: “Más allá de que yo lo haya votado, o no, vamos a tener que convivir con usted y su equipo por cuatro años más de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestras ilusiones y urgencias”.

Y sentenció: “Sea quien sea, estaremos esperando que usted nos ayude a retomar el camino del trabajo, de los valores, de una argentinidad digna y sin grietas. ¡Queremos vivir en paz!”.

La carta, que en primera medida escribió en Facebook y luego compartió en sus otros perfiles, rápidamente se viralizó, en especial por el extenso texto en prédica de un mejor país de cara al 2024. A lo largo del desarrollo de su escrito, recordó a los jubilados, a quienes considera que “siempre los han caga***”.

Asimismo, incluyó a “los niños, los jóvenes, los maestros, los médicos y los soñadores” y pidió encarecidamente que “no se olvide” de ellos. “Busque capacidad, decencia, entusiasmo, compromiso. Estamos cansados de que nos digan que cuando asumieron no sabían que las cosas estaban tan mal. Y por eso no pudieron corregir el rumbo, y volvimos a fracasar. Si no sabían es porque son unos mequetrefes e incapaces”, insistió el cantante.

En su mensaje, Lerner se refirió a la clase política en general y dejó abierta a libre interpretación un palito a la actual administración: “Los que quieren manejar todo, -la justicia, la economía, los recursos, etc.- terminan como ahora, con nuestro país chocado y sin pedir disculpas. Le pido que estos cuatro años finalmente ordene los gatos del Estado. Perdón los gastos del Estado”.

Hacia el final, se mostró preocupado por el odio social y clamó porque el próximo presidente trabaje en aquella cuestión. Además, se ofreció para “aportar” en lo que pueda. “Por favor, esta vez no nos defraude. Esta vez no nos defrauden. Saben que vamos a estar allí cerquita de ustedes, por si nos necesitan, pero también porque vamos a estar mirando”.

La carta completa de Alejandro Lerner

CARTA A MI FUTURO O FUTURA PRESIDENTE :

TENIA GANAS DE COMUNICARME CON UD ANTES QUE SE ENCUENTRE ENVUELTO O ENVUELTA EN LAS RESPONSABILIDADES, LOS COMPROMISOS, LAS PRESIONES, LOS QUILOMBOS Y TODO EL PODER QUE VA A TENER CUANDO UD, FINALMENTE SE SIENTE EN EL SILLON PRESIDENCIAL.

MAS ALLA QUE YO LO O LA HAYA VOTADO, O NO, VAMOS A TENER QUE CONVIVIR CON UD Y SU EQUIPO POR 4 AÑOS MAS DE NUESTRA VIDA, DE NUESTRO TIEMPO DE NUESTRAS ILUSIONES y URGENCIAS.

HAGANOS LA GAMBA!!!!

SEA QUIEN SEA , ESTAREMOS ESPERANDO QUE UD. NOS AYUDE A RETOMAR EL CAMINO DEL TRABAJO, DE LOS VALORES Y DE UNA ARGENTINIDAD DIGNA Y SIN GRIETAS.

QUEREMOS VIVIR EN PAZ.

NO LE VOY A PEDIR QUE CUMPLA CON TODAS SUS PROMESAS: YA HEMOS VISTO QUE NO HAY NADA MAS FRAGIL QUE UNA PROMESA QUE SE PIERDE ENTRE LOS REMOLINOS DE LAS CAMPAÑAS.

ESTA VUELTA LE PIDO QUE NO SE OLVIDE DE LOS JUBILADOS, ELLOS TIENEN MENOS TIEMPO PARA SEGUIR ESPERANDO Y HASTA AHORA SIEMPRE LOS HAN CAGADO.

QUE EL TRABAJO DE UNA VIDA ENTERA SE LES RECONOZCA.

A TRAVES DEL ESFUERZO DE TODOS LOS CIUDADANOS, PAGAMOS IMPUESTOS PARA QUE INDEFECTIBLEMENTE REGRESEN A LA GENTE.

Y QUE NO SEAN DEVORADOS POR LA INFINITA AVIDEZ DEL ESTADO.

ME ENTENDIO SEÑOR O SEÑORA PRESIDENTE????

QUE VUELVAN A LA GENTE !!!!!

TAN SIMPLE COMO ESO.

NO SE OLVIDE DE LOS NIÑOS, DE LOS JOVENES, DE LOS MAESTROS , DE LOS MEDICOS, NI DE LOS SOÑADORES,

NO NOS OLVIDE !

Y TAMPOCO SE OLVIDE DE LOS DESAFORTUNADOS.

LE PIDO QUE, CUANDO VENGAN SUS AMIGOS, LA FAMILIA, AMANTES, LOS ASOCIADOS DE LAS VIDA, LES DIGA : “ESTA VUELTA NO QUERIDOS, TENGO MIS PRIORIDADES Y UDS YA NO ESTAN EN ESA LISTA”.

POR FAVOR, ESTA VUELTA NO SE OLVIDE QUE LA TORTA NO ES SUYA, AUNQUE SEA SUCULENTA, EL PROBLEMA ES QUE SI TODOS MUERDEN NO ALCANZA PARA SACAR A NUESTRO PAIS ADELANTE, Y DESPUES LOS UNICOS QUE SE VAN CON LA PANZA LLENA SON LOS QUE ESTUVIERON ANTES QUE UD.

FUTURO PRESIDENTE PRESIDENTA, BUSQUE CAPACIDAD, DECENCIA, ENTUSIASMO, COMPROMISO.

ESTAMOS CANSADOS QUE NOS DIGAN QUE CUANDO ASUMIERON NO SABIAN QUE LAS COSAS ESTABAN TAN MAL. Y POR ESO NO PUDIERON CORREGIR EL RUMBO, Y VOLVIMOS A FRACASAR.

SI NO SABIAN ES POR QUE SON UNOS MEQUETREFES E INCAPACES.

SI NO SABE NO SE META, NO HAY EXCUSAS.

YA ESTA EN EL QUIROFANO AHORA NO NOS DIGA QUE NO SABE OPERAR.

BUSQUE A LOS PREPARADOS, NO IMPORTA EL PARTIDO , ESO SE TERMINA DESPUES DE LAS ELECCIONES.

MUESTRE GENEROSIDAD Y AMPLITUD DE CRITERIO.

QUEREMOS PROFESIONALES.

ASI VOLVEMOS A NUESTROS PROPIOS PROBLEMAS Y A NUESTROS PROPIOS SUEÑOS MIENTRAS UDS HACEN EL TRABAJO QUE LES HEMOS ENCOMENDADO.

BUSQUE VALORES , FORTALEZA MORAL, QUE EN ESO ESTAMOS PA TRAS¡¡¡!!!!

NO TENEMOS MAS TIEMPO PARA LADRONES AVIVADOS, MACHOS PISTOLA E INTERMEDIARIOS.

FORTALEZCA LA INDEPENDENCIA DE PODERES, ASI TODOS PUEDEN AYUDAR A HACER EL TRABAJO, SU TRABAJO.

LOS QUE QUIEREN MANEJAR TODO, - LA JUSTICIA, LA ECONOMIA, LOS RECURSOS ETC, - TERMINAN COMO AHORA, CON NUESTRO PAIS CHOCADO Y SIN PEDIR DISCULPAS.

LE PIDO QUE ESTOS CUATRO AÑOS FINALMENTE ORDENE LOS GATOS DEL ESTADO, PERDON LOS GASTOS DEL ESTADO, Y LE PIDO POR SOBRE TODAS LAS COSAS...

NO QUEREMOS NI PODEMOS SEGUIR VIVIENDO CON TANTO MIEDO.

NO ES JUSTO.

UDS TIENEN GUARDAESPALDAS, NOSOTROS NO; UDS TIENEN FUEROS , NOSOTROS NO.

QUEREMOS SENTIRNOS TAN PROTEGIDO COMO UDS Y SU EQUIPO.

QUE SENTIRSE SEGURO SEA NORMAL.

LE PIDO A LA OPOSICION SEA CUAL FUERA , QUE EN VEZ DE PONER EL PALO EN LA RUEDA LE PUEDAN PONER LA RUEDA AL PALO PARA QUE TODOS PODAMOS AVANZAR.

SEÑOR O SEÑORA PRESIDENTE, QUIERO VOLVER A SENTIRME ARGENTINO SIN GRIETAS NI PARTIDISMO, QUIERO LA CELESTE Y BLANCA.

SIN ODIO, MIREN EL ODIO A DONDE NOS HA LLEVADO.

CUENTE CONMIGO PARA LO QUE YO PUEDA APORTAR PERO POR FAVOR ESTA VEZ NO NOS DEFRAUDE.

ESTA VEZ NO NOS DEFRAUDEN.

SABEN QUE VAMOS A ESTAR ALLI CERQUITA DE UDS POR SI NOS NECESITAN, PERO TAMBIEN PORQUE VAMOS A ESTAR MIRANDO LE DESEO MUCHA SUERTE Y QUE DIOS LOS ILUMINE Y BENDIGA.

CON AFECTO, ALEJANDRO LERNER ARGENTINO