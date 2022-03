Enrique Pinti y sus polémicas con los políticos: el día que llamó “loca” a Cristina y lo cruzó Aníbal Fernández

Enrique Pinti, el capocómico que murió en la madrugada de este domingo, era conocido por su lengua filosa a la hora de hablar de los políticos. Siempre con una apelación al humor y la ironía, el actor solía ser muy crítico de las actitudes los gobernantes. En ese sentido, una de las declaraciones del cómico que tuvo mayor repercusión fue cuando, en 2013, trató de “loca” a Cristina Kirchner y fue cruzado fuerte por el entonces senador Aníbal Fernández.

Pinti, que se caracterizaba por su aguda mirada de la realidad y la historia argentina, pero además por su verborragia y por su lenguaje coloquial no exento de groserías, dio en enero de 2013 una entrevista al diario Muy, en el que se refirió a la entonces presidenta Cristina Kirchner.

En aquel momento, la mandataria había iniciado una especie de campaña para que los argentinos pasaran sus dólares a pesos. El capocómico había sido uno de los damnificados por el llamado ‘corralito’ de fines de 2001, en el que perdió gran parte de sus ahorros en dólares.

En sus monólogos teatrales y televisivos y en sus entrevistas, Enrique Pinti siempre apuntaba a los errores y actitudes nocivas de los políticos argentinos MARCELO GOMEZ

En ese contexto, en la citada entrevista, y al hablar sobre la pesificación de los ahorros, Enrique Pinti expresó: “Dan ganas de preguntarles: ‘¿Qué hiciste cuando me c... con el corralito y perdí tres cuartas partes de lo que tenía por bol... y por tener plata acá?’. Y ahora, esta loca me viene a decir que ‘pesifique, pesifique’. ¡Ésta pesifique!”.

La manera en la que el cómico se refirió a la entonces presidenta generó fuertes reacciones en sectores del oficialismo, pero fue Aníbal Fernández el que tomó la posta para contestarle. El entonces senador nacional dijo: “¿Sabe cómo se llama esta situación? Libertad, donde un señor que hace humor de dudosa calidad diga lo que se le canta de la Presidenta y nadie vaya a esgrimirle lo que se conocía antes como el desacato”.

“Que lo diga, sacará alguna ventaja, se reirán diez, quince o cincuenta personas. Que sea feliz y cobre la plata y gane dinero”, añadió Fernández, visiblemente molesto con el actor.

En tanto, envuelto en medio de la polémica que habían generado sus declaraciones, Pinti señaló que no había llamado así a la presidenta en modo peyorativo, sino simplemente por el uso de un lenguaje coloquial.

Enrique Pinti falleció este domingo 27 de marzo, pero quedará su obra y sus mordaz mirada de la realidad argentina DIEGO SPIVACOW - ARCHIVO / AFV

Otras críticas de Pinti a los políticos

Pinti dio sus opiniones sobre la política argentina con críticas para todos también el año pasado, donde expresó su decepción con el gobierno de Alberto Fernández. “Me gustó al principio y hubo una serie de actitudes que me parecieron correctas y me parecieron moderadas pero después no”, dijo en una entrevista con Juan Etchegoyen, en radio Mitre, en noviembre de 2021, y expresó su visión del mandatario: “Está muy desorganizado y muy desorientado, me decepcionó”.

El día que Enrique Pinti analizó la gestión de Alberto Fernández

En una entrevista que dio a LA NACION en diciembre del año pasado, el creador de Salsa criolla, amplió el concepto sobre lo que opinaba del presidente y de su vice, Cristina Kirchner: “Yo pensaba que con la carrera que tenía Alberto, que no le gusta pelearse, iba a ser distinto, pero ahora fue claro que ella (Cristina) se lo devoró”.

Pero la decepción con la clase política de Pinti iba más allá del kirchnerismo, y el capocómico había expresado su hartazgo de manera contundente unos meses antes, en marzo de 2021, cuando, sin pelos en la lengua, declaró en una entrevista en Radio Mitre: “Me la sudan los de la oposición, los del Gobierno, los Fernández. Mauricio Macri me importa tres c... Cada uno ha hecho su granito de m..., no de arena, para que el país se vaya abajo”.

Enrique Pinti en su espectáculo Pingo Argentino, 2006 MARIANA ARAUJO

En esa ocasión, el capocómico también criticó la actitud de la sociedad argentina en la elección de sus representantes. “Siempre hacemos lo mismo y siempre es peor. Cuando nos hartamos de un gobierno decimos: ‘Que vuelva Macri’. Nos cansamos de Macri y decimos: ‘Que vuelva De La Rua’, y después nos cansamos de De La Rua, decimos: ‘Ay, que vuelva Alfonsín’. Cuando nos cansamos de Alfonsín, decimos: ‘Ay, que vuelvan los milicos’. Las últimas cuatro generaciones de argentinos me tienen podrido, que cada vez que una cosa falla, quieren la anterior. No van para adelante”, señaló.

El gobierno de Mauricio Macri también fue objeto de cuestionamientos por parte del cómico, que en septiembre de 2019, expresó: “El mandato de Macri fue como esperaba. Nunca me ilusioné. El argentino tiene la costumbre de decir que el rico no va a robar. Y eso no tiene nada que ver. Hay pobres que no roban y ricos que se han robado el país. Es un error manejar al país como una empresa. O como un club de fútbol. El mismo padre dijo que era un inútil y que no servía para un c...”.

Las críticas de Pinti a los políticos también eran una base importante de sus espectáculos teatrales, donde elaboraba sustanciosos monólogos con su particular análisis de la realidad. Así, en un video que circula en las redes sociales del año 2007 con su espectáculo Pingo argentino, el capocómico se refiere al entonces presidente Néstor Kirchner como ‘Pingüinus irritábilis’”. “Tengo miedo, se enoja con todo el mundo”, describía entonces el actor al presidente.

Las críticas de Enrique Pinti al Gobierno en sus monólogos

Allí también comparó a Kirchner con el rey Luis XIV, “por aquello de ‘el Estado soy yo y todo me chu... un h...”. Pinti también cuestionó del kirchnerismo de aquellos años que “odian a la prensa, se pelean con todo el mundo” y con respecto a la política de Néstor Kirchner con el FMI, señaló: “Él manejó las cosas como hace las cosas él: cacarea por izquierda y pone los huevos por derecha”.