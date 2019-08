Enrique Sacco: "No teníamos odio ni rencor, queríamos verdad y justicia"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de agosto de 2019 • 00:46

Veinticuatro horas después de que se diera a conocer el fallo por el homicidio culposo de la legisladora porteña y periodista Débora Pérez Volpin, su expareja Enrique Sacco y el abogado de la familia, Diego Pirota, visitaron el programa de Mirtha Legrand, en dónde hablaron del caso.

"Se cerró una etapa que fue muy importante, nosotros pretendíamos algo distinto pero la sensación de que se hizo justicia está, y así lo manifestamos", expresó Pirota, quién fue el primero en tomar la palabra. Y agregó: "Nosotros pedíamos 4 años y medio y penas de cumplimiento efectivo, estamos convencidos que eso era lo que correspondía. El tribunal entendió que tres años es la pena, pero lo importante es que se condenó a un responsable".

El letrado aseguró que no buscaban venganza, sino atribución de responsabilidades. "No nos cambia nada el hecho de que el endoscopista vaya preso o no, lo que sí nos cambia es que se lo inhabilite siete años y medio, porque puede volver a repetirlo", argumentó el abogado. "Lo más importante es que se terminó esto que intentaban instalar, de que Débora se murió por su culpa, que tenía una patología o una enfermedad. Se hizo justicia porque hubo un encubrimiento y el tribunal decidió denunciarlo y que se investigue a las autoridades de la clínica por esto".

Al momento de tomar la palabra, Sacco aseguró que solo buscaban saber la verdad. "Desde el principio, como familia planteamos que no teníamos odio, ni rencor, ni queríamos venganza. Queríamos verdad y justicia. Aquel 6 de febrero de 2018 no tuvimos una respuesta médica ni científica, la única palabra que retumbaba en nuestra cabeza era incertidumbre. Por eso tomamos la dificilísima decisión de realizar la autopsia".

"La verdad la obtuvimos con la autopsia, y creo que la justicia lo reflejó", dijo el periodista. "Obviamente que había dos imputados y creíamos que los dos, con mayor o menor grado, iban a ser condenados. No estamos conformes con la absolución de la anestesista, por eso el viernes cuando se den a conocer los argumentos, los estudiaremos y resolveremos como familia qué vamos a hacer".

Sacco también hizo referencia al hecho de que el endoscopista no vaya a prisión. "Es muy difícil que un médico vaya a la cárcel, porque se entiende que no tuvo la intención de hacerlo, y pensamos que ese es el espíritu de un profesional de la salud. Jamás se nos cruzó por la cabeza que estos médicos responsables quisieron hacerle daño a Débora", concluyó.