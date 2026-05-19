Se conocieron las imágenes del reencuentro de Danelik y Brian Sarmiento de Gran Hermano 2026

El domingo 17 de mayo hubo una nueva gala de eliminación en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Por decisión del público, quien debió abandonar la casa fue Danielik Galazan, dándole a Eduardo Carrera la posibilidad de seguir en el juego. Pero la tristeza y frustración por no haber alcanzado el objetivo inicial también vienen de la mano de la alegría de reencontrarse con los afectos tras un largo tiempo de separación. Tras su salida, Danielik se reunió con su familia y también con su amor, Brian Sarmiento.

Durante su estadía en la casa, Danielik y Brian Sarmiento dejaron de ser solo compañeros de convivencia para convertirse en algo más, entre miradas pícaras, caricias y besos robados. De hecho, los usuarios de las redes sociales los apodaron “Branelik”. “Nos tiramos onda nada más, pero bueno, no sé si de su parte es real o no, entonces cómo vamos ahí, jodiendo”, fue una de las primeras cosas que dijo ella en el confesionario y él le admitió que se sintió atraído por ella y que buscó la forma de llamar su atención. Sin embargo, todo se interrumpió el 27 de abril cuando el exfutbolista quedó eliminado de la competencia.

Brian Sarmiento y Danielik Galazan se reencontraron afuera de la casa de Gran Hermano (Foto: Captura de video)

Tras dos semanas separados, luego de la salida de ella, tuvo lugar el reencuentro público. La tucumana estuvo en La cumbre, el stream de Telefe conducido por Santiago del Moro y, tras hablar de su experiencia dentro del reality, recibió una sorpresa. “La tenemos que liberar, me parece, porque está el caballero ahí atrás. ¿Qué pasa, Brian?”, expresó el conductor.

El apasionado beso de los exparticipantes de Gran Hermano en el streaming (Foto: Captura de video)

Acto seguido, Sarmiento apareció en escena y corrió a abrazar a Danielik. Incluso le dio un beso frente a las cámaras. “Me parece que acá estamos de más nosotros”, acotó Del Moro. Pero los enamorados estaban en un mundo aparte, y las sonrisas que tenían dibujadas en la cara lo decían todo.

El reencuentro tuvo lugar en La cumbre, el streaming de Telefe (Foto: Captura de video)

“Lo dejo lleno de maquillaje, eso es lo que me da vergüenza. Me abraza y le dejo la cara marcada”, comentó ella con una risa nerviosa, pero sin dejar de abrazarlo. “No te preocupes, el amor es así”, respondió Del Moro al verlos tan radiantes. “¡Cómo están! Para los que decían que era mentira”, sentenció luego de que la pareja finalizara su participación en el programa de streaming.

Así fue la salida de Danielik de Gran Hermano Generación Dorada

La última placa de Gran Hermano incluyó seis nombres: Danielik Galazan, Eduardo Carrera, Luana Fernández, Tamara Paganini, Cinzia Francischiello y Franco Zunino. La definición final estuvo entre los dos primeros, pero finalmente el público decidió que la tucumana se retirara de la competencia. Esto marcó un fuerte quiebre en la casa: un grupo festejó de manera desmedida y el otro lamentó su partida y arremetió contra los que celebraban su salida.

Danielik eliminada de Gran Hermano: la casa quedó dividida y llena de focos de conflicto

Antes de retirarse por la puerta principal de la casa, Danielik se despidió de los hermanitos y expresó: “Gracias, les digo la verdad, estoy muy contenta. Brillé desde que entré, hice todo lo que quise en esta casa, no me quedé con ganas de nada, respeté todas mis decisiones y todo lo que sentía mi corazón. Como siempre les dije, lo peor no está por venir, lo mejor está pasando esa puerta”.