Quién es Alessandra, la nieta de Mussolini que se consagró como ganadora de Gran Hermano en Italia

Además de tener en vilo a los argentinos con la edición Generación dorada (Telefe), Gran Hermano es uno de los formatos líderes en el mundo; y esto lo demostró en las últimas horas la final de Grande Fratello, la versión italiana del reality en el que distintas personas comparten su día a día dentro de una casa, filmadas las 24 horas del día por una serie de cámaras. Es que en las últimas horas, el ciclo dio a conocer a su ganadora y el resultado no tardó en generar polémica.

Alessandra es la nieta de Benito Mussolini (Foto: Instagram/@alemussolini_)

Con el 56% de los votos del público, la política y figura mediática italiana Alessandra Mussolini, nieta del dictador fascista Benito Mussolini, se consagró campeona de la versión VIP del programa. “Me siento muy feliz. ¡No tenía ni idea! Hemos vivido en una burbuja”, expresó tras conocerse el resultado.

En ese sentido y tras dejar en segundo lugar a Antonella Elia, la cantante y exmiembro del Parlamento Europeo agregó: “Lo viví todo, fui yo misma. Lo viví plenamente, tal como soy. Me divertí y conocí gente maravillosa. Increíblemente, me sentí como en casa: quizás necesitaba que me conocieran por quien realmente soy. Fue casi una libertad volver a la despreocupación. No me importaba nada, lo hice todo con alegría y no me arrepiento de nada”.

El diario italiano La Stampa describió con detalle cómo fue el recorrido de Mussolini por este ciclo tan conocido a nivel internacional. La mencionaron como una participante “entretenida” y “carismática” que “dominó la dinámica del programa” gracias a su fuerte personalidad. “Sus enfrentamientos con Antonella Elia se convirtieron en uno de los principales hilos narrativos de la temporada”, describieron en ese medio europeo. Este duelo mediático no solo acaparó las galas principales, sino que catapultó el rating del programa, lo que transformó la convivencia en un imán de audiencia que dividió por completo la opinión de los espectadores italianos.

Alessandra Mussolini se presentó a uno de sus cargos como legisladora por la lista de Silvio Bernusconi Ig / @alemussolini_

Pero el vínculo de Alessandra con el ambiente artístico no es algo nuevo. La mujer de 63 años participó en 2020 de la versión italiana del concurso de baile, Ballando con le stelle (Bailando con las estrellas), donde llegó hasta las instancias finales.

Alessandra Mussolini pasó por el espectáculo y la política Ig / @alemussolini_

Más allá del reality, la exconcursante es hija de Romano Mussolini, el cuarto de los cinco hijos de Il Duce. Pero además, la madre de Alessandra, María Scicolone, es hermana de un verdadero ícono del espectáculo italiano: Sophía Loren. Antes de volcarse a la vida pública, intentó seguir los pasos de su tía en el espectáculo: incursionó en el modelaje, fue portada de la revista Playboy y actuó en varias películas italianas. Sin embargo, decidió dar un giro, se alejó de las cámaras y se recibió como médica cirujana.

Alessandra Mussolini fue tapa de Playboy versión italia en la década del 90 del siglo pasado Click.ro

Su verdadero salto a la masividad llegó en 1992, cuando entró en la política de Italia. Militó en partidos de derecha y neofascistas, fue aliada clave de Silvio Berlusconi y ocupó bancas como diputada, senadora y miembro del Parlamento Europeo. Su carrera política estuvo marcada por encendidas polémicas en defensa de su herencia familiar, aunque en los últimos años sorprendió al adoptar posturas más moderadas, como por ejemplo su apoyo público a la comunidad LGBTQ+.