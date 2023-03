Entre lágrimas, Mario Markic se despidió de Telenoche para meterse de lleno en política: “Será difícil”

escuchar

El viernes, el periodista Mario Markic se despidió de Telenoche (eltrece) -donde se caracterizó por sus viajes a lo largo del país- para presentarse como precandidato a gobernador de la provincia de Santa Cruz por el PRO. En este contexto, tuvo su despedida al aire, se emocionó y no solo hizo un repaso de su carrera, sino que se refirió a su nueva etapa en la política.

“Es un momento de tristeza porque se nos va Mario, que es un maestro de todos nosotros en este canal, en este noticiero, ha dejado un legado y la vara muy alta a los que quedamos en Telenoche, por sobre todas las cosas”, introdujo Dominique Metzger al presentarlo. Acto seguido, agregó: “Son caminos, son decisiones, imaginamos que lo hacés con una convicción y una integridad enorme”.

La emotiva despedida de Mario Markic de Telenoche

Ante el pie de la conductora, el periodista tomó la palabra. “Será difícil hablar”, dijo mientras intentó contener las lágrimas. “Supongo que será el último desafío de mi parte activa. Lo tomé como tal luego de pensarlo bien durante un año, después de haber trabajado durante treinta y recorrido el país de lado a lado, que era lo que yo quería hacer de chico. Evidentemente, lo que buscaba también era ese aprendizaje para después volcarlo a la política como una herramienta de transformación en la cual yo pudiera ser protagonista”, precisó.

“Lo que elegiste es algo difícil”, acotó Nelson Castro al escucharlo y verlo emocionado. “Es admirable que hayas tomado esa decisión para salir de esto que es tu vida y tu pasión”, sintetizó.

El periodista Mario Markic se reunió con María Eugenia Vidal tras unirse a Cambia Santa Cruz (Foto Twitter /@mariuvidal)

Markic, visiblemente emocionado en la despedida del noticiero, le respondió: “Recién escuchaba ‘faltan 30 segundos para el aire’ y ya tengo nostalgia. De todas maneras, fue una linda carrera y estoy muy satisfecho. Hubo reconocimientos, porque pude dedicarle mi primer Martín Fierro a mi madre y ahora lo que viene es tratar de hacer política, pero no para que cambie yo, sino para que cambie la política”.

Luego, se refirió al área en la que va a incursionar a los 69 años: “La política tiene muchos atajos, callejones, lugares barrosos, pero no encuentro otro camino distinto para poder cambiar las cosas. Mi provincia, en la que nací y me crie, tiene 250 mil kilómetros cuadrados, es casi la provincia de Buenos Aires. Tiene 7 glaciares, 17 lagos, dos ríos esplendorosos y otros tantos más chicos, 800 kilómetros de costa, otros 1000 de ruta icónica por la 40, la columna vertebral de la Argentina”.

La despedida de Mario Markic que emocionó a sus compañeros (Foto: Instagram /@mgmarkic)

Por último, hizo mención a lo que afrontará en los próximos meses en su provincia de la mano de la política: “Tiene muchas cosas que a mí me hacen pesar que podríamos recuperar el tiempo perdido, porque de eso se trata. Creo que lo que me anima mucho es eso de que acá ha habido una gestión de 40 años casi con los mismos apellidos, que se fue transformando en una especie de feudo, de tal modo que todo eso es tiempo de cambiarlo”.

El mensaje de despedida de Mario Markic en las redes

Después del momento emotivo que vivió en el estudio de televisión, el periodista recurrió a sus redes para agradecerles a sus compañeros y al público.

La despedida en redes de Mario Markic (Foto: Instagram/@mgmarkic)

“Se cierra un ciclo que comenzó allá por 1992 cuando me convocaron para hacer informes especiales en el reconocido noticiero central de Canal 13. Fueron 30 años de contar historias, de conocer y escuchar los relatos de gente de todo tipo y de viajar por los lugares más recónditos del país. Durante esta travesía hice amigos entrañables y recibí más reconocimiento de la gente y de mis colegas de los que alguna vez podía llegar a imaginar”, manifestó en su cuenta de Instagram, junto a una serie de fotos.

En esa misma línea, agregó: “Hoy me inunda esta emoción que me hace un nudo en la garganta. Me voy con el placer de saber que la tarea está cumplida, y con la ansiedad, el entusiasmo y la incertidumbre que significa emprender caminos nuevos. Hoy vuelvo a trabajar por mi primer amor, por mi primera casa, por mi barrio, por Santa Cruz. Porque como dijo mi amado Troilo, ‘alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio… ¿pero cuándo? Si siempre estoy llegando’. Este no es un adiós, es un hasta luego”.

LA NACION