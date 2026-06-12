Quién es el exnovio de Juanita Tinelli, denunciado por violencia de género

La hija menor de Marcelo Tinelli y Paula Robles, Juana Tinelli (23), denunció a su exnovio por violencia de género. Según consta en la denuncia, habrían tenido una discusión afuera de un boliche de Costanera Norte que habría terminado con un “golpe en el rostro” de él hacia ella “sin lesión visible”. El denunciado es Bautista Cuiña, con quien la modelo confirmó su relación en septiembre de 2025 a través de posteos en sus redes sociales.

Tres meses después de oficializar su separación de Camilo Castagnola, en septiembre de 2025, Juana Tinelli confirmó su relación con Bautista Cuiña, un estudiante de Administración de Empresas en una universidad privada de Capital Federal. El joven mantiene un perfil bajo y en su cuenta de Instagram, donde acumula alrededor de 2600 seguidores, tiene posteos de sus viajes a Punta del Este, Uruguay, y a Los Ángeles, California, e imágenes que evidencian su fanatismo por River Plate. Además de sus estudios, trascendió que también colabora en la empresa familiar de sus padres, una reconocida cadena de electrodomésticos.

Juanita Tinelli denunció a su exnovio Bautista Cuiña por violencia de género (Foto: Captura Instagram/@juanitinelli1)

La relación de Tinelli y Cuiña comenzó aproximadamente en julio de 2025. Aparentemente, se conocieron en un boliche de Costanera, donde coincidieron a partir de amigos en común. Luego de que fueran vistos juntos en Miami, la modelo blanqueó la relación con una historia de Instagram en la que se los vio juntos en un ascensor. También publicó algunos videos que grabaron juntos para TikTok. Según estimaciones, habrían estado juntos durante aproximadamente cuatro meses. En febrero de 2026, ella confirmó su noviazgo con el influencer Tomás Mazza.

El video de Juana Tinelli con su exnovio Bautista Cuiña

En cuanto a la denuncia, el periodista Mauro Szeta dijo en el programa Lape Club Social (América TV) que surgió a partir de un llamado realizado por la gente del boliche que observó la situación. De acuerdo con el documento, el hecho habría ocurrido en el local bailable Costa 7070, donde personal policial acudió tras ser alertado por un episodio de violencia de género.

Al llegar al lugar, entrevistaron a Tinelli, quien relató que momentos antes mantuvo una fuerte discusión con su exnovio. Dijo que recibió un “golpe en el rostro, sin lesión visible” y rechazó recibir atención médica. Acto seguido, se retiró del lugar con sus amigos y su chofer.

Según trascendió, Bautista Cuiña estudia Administración de Empresas en una universidad privada de la ciudad de Buenos Aires (Foto: Instagram @bautistacuina)

Además, se menciona que “el personal de seguridad del local verificó el interior, no logrando dar con el imputado, destacando que el complejo posee varias salidas”. El parte policial destaca también que “un empleado de seguridad refirió haber observado una discusión entre la pareja, aunque no la agresión denunciada, indicando que al arribo policial el masculino ya se habría retirado por otra puerta”.

La presentación quedó radicada en la UFI Norte y, según trascendió, actualmente Tinelli está con consigna policial. En diálogo con LA NACION, Juan Villanueva, abogado de la joven en la causa que ella inició el año pasado por amenazas, aseguró no estar al tanto del tema. En los próximos días podrían ser convocados a declarar empleados y otras personas que se encontraban en el lugar al momento del episodio, con el objetivo de reconstruir lo sucedido y avanzar en la investigación judicial.