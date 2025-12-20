Fue el malo perfecto y el público lo amaba: qué decía la misteriosa nota que hallaron junto al cuerpo de Peter Green

La muerte de Peter Greene tomó por sorpresa a Hollywood. El actor, que brilló en películas como La máscara y Pulp Fiction, fue hallado muerto a los 60 años en su departamento de Nueva York. Según informaron medios locales como New York Post, un vecino alertó a las autoridades luego de notar que desde el interior del inmueble se escuchaba música navideña desde hacía horas y de manera constante. Ante la falta de respuesta, la policía solicitó la intervención de un cerrajero para ingresar a la vivienda. Al hacerlo, encontraron al actor inconsciente en el suelo y los equipos de emergencia médica certificaron su defunción.

De acuerdo con información publicada por el New York Daily News, un residente del edificio aseguró que el cuerpo estaba boca abajo y que había rastros de sangre alrededor. Sin embargo, las autoridades aclararon que, hasta el momento, no se detectaron signos de un hecho delictivo.

Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue una nota encontrada en el lugar. El mensaje decía: “Sigo siendo un Westie”. La frase hace referencia a una pandilla irlandesa-estadounidense que operó en el barrio neoyorquino de Hell’s Kitchen entre las décadas de 1960 y 1980. El significado de esa referencia aún no fue esclarecida por los agentes y forma parte de la investigación en curso.

A los 60 años murió Peter Greene, el recordado actor de Pulp Fiction (Foto: IMDb)

La policía confirmó que Peter Greene fue encontrado el 12 de diciembre alrededor de las 15.25 (hora local). A pesar de que no se observaron indicios de ningún tipo de criminalidad, las autoridades señalaron que el resultado de la autopsia todavía está pendiente, por lo que la investigación continúa abierta para determinar con precisión las causas del deceso.

El representante del actor, Gregg Edwards, también sumó otro dato desconocido sobre la vida del intérprete. Al parecer, Greene debía someterse ese mismo viernes a una cirugía para extirparle un tumor benigno en el pulmón. “Tuvimos una conversación totalmente normal. Estaba un poco nervioso por la operación, pero decía que no era algo demasiado grave”, explicó sobre las últimas palabras que intercambió con la estrella antes de morir.

En paralelo, el actor tenía varios proyectos en marcha, entre ellos, su participación en la película independiente Mascots y un trabajo como narrador principal de un documental. “Era un tipo fantástico, sin duda uno de los grandes actores de nuestra generación. Tenía un corazón enorme. Lo voy a extrañar muchísimo”, expresó Edwards muy afectado por la noticia.

El actor tenía que someterse a una intervención médica el mismo día en que murió (Foto: Redes Sociales)

Peter tuvo una vida complicada, atravesada por el abandono de su hogar a los 15 años, por razones desconocidas, que lo hicieron crecer en las calles de Nueva York. No fue recién hasta los 20 años que comenzó a tener papeles secundarios en películas como Pulp Fiction, La Máscara y Sospechosos habituales. Durante los años 90 el intérprete luchó contra su adicción a las drogas. Incluso, en el año 2007, fue noticia de gran cantidad de medios por haber quedado arrestado por portación de crack.

Este año Peter Greene tuvo dos apariciones muy importantes, una en la película Beggarman, disponible en Amazon Prime, y otra en la serie de televisión Dope Thief, la cual cautivó a sus miles de fans. Por lo que su muerte tomó por sorpresa a todos los que lo conocían en medio de su inminente regreso a los medios.