El ácido comentario de Virginia Gallardo al ver a Benjamín Vicuña en el cumpleaños de Pampita

Virginia Gallardo se hizo eco de la celebración del cumpleaños 44 de Pampita, donde además de estar presentes sus hijos y su marido, Roberto García Moritán, asistió también su ex, Benjamín Vicuña. Al mostrar imágenes del festejo en Intrusos (América), la panelista fue lapidaria y lanzó un palito contra el actor chileno.

Virginia Gallardo lanzó un hiriente comentario hacia Benjamín Vicuña

En el programa pasaron un fragmento de la modelo en pleno festejo, cuando se tomó un momento para agradecerles a todos los presentes y les dedicó sentidas palabras a sus hijos. Ante esto, Gallardo opinó: “Me gustó lo que dijo esta locura de amor que salió bien. Me fascina”. Sin dejar el tema ahí y ya con un poco de picardía, hizo alusión a Vicuña y su participación en el evento: “Y aparte teniéndolo a Benjamín ahí digo: en el fondo, muy en el fondo, sale eso de decir ‘te lo perdiste’”.

Un rato antes de este comentario, la panelista expresó que sentía alegría porque después de tantos enfrentamientos y peleas que se hicieron públicas, la conductora y el actor chileno viven en armonía “Yo pensaba, con toda esta hermosa familia y de manera sana, porque Vicuña también esta en pareja,qué lindo el final de esta historia, pese a la separación”, reflexionó.

Benjamín Vicuña, presente en el cumpleaños de Pampita

En esa línea, Rodrigo Lussich acotó: “Vicuña integrado, parte de esa familia, ni ellos se lo imaginaron, porque ‘La China’ Suárez no acercaba tanto las partes”.

Cumpleaños de Pampita

La felicidad de Pampita en el festejo de su cumpleaños

En diálogo con Intrusos, Pampita expresó su alegría por el gran momento personal y profesional que atraviesa, luego de haberse casado con García Moritán y tener a su primera hija en común. “Que llegara este amor a mi vida que tantas ganas tenia de tener, que se formara esta familia ensamblada, el broche de oro con Anita, fueron todas cosas que me sorprendieron para bien. Fue una locura linda de amor que salió bien, y hoy estamos contentos de haberlo vivido intensamente, y dimos el 100% en la relación los dos desde el primer momento”, sostuvo.

Asimismo, en ocasión de un nuevo cumpleaños, aseguró que no tenía deseos de pedir nada sino más bien de agradecer por su presente. “Tengo tanto. Estoy rodeada de tanto amor, puedo hacer el trabajo que me gusta, estamos todo bien de salud, nos amamos mucho”.

Pampita celebró sus 44 rodeada de familiares y amigos

Por último reveló que no tiene asuntos pendientes ni rencores con el pasado: “No me quedó ninguna mochila, ni ninguna cosa, ni ninguna charla que no haya tenido. No me quedó gente para conversar. Me han perdonado, he perdonado. Ando muy liviana por la vida, por suerte”.