Darío Lopilato, sobre la salida de Érica Rivas de Casados con Hijos: “Hay una buena relación pero hay cosas que te superan”

La confirmación de que la actriz Érica Rivas no iba a formar parte de la versión teatral de Casados con Hijos provocó una catarata de idas y vueltas entre los actores y la producción. A las voces que salieron a pronunciarse al respecto ahora se sumó la de Darío Lopilato, conocido por interpretar a “Coqui” Argento en la tira basada en la sitcom estadounidense Married With Children.

“La verdad que no tengo idea si ya hay una actriz elegida para reemplazar a Érica, el que sabe más del tema es Marcelo de Bellis al cual le mando un beso”, expresó en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, cuando le preguntaron por la actriz que personificó durante las dos temporadas de la ficción al personaje de María Elena Fuseneco.

Darío Lopilato habló sobre la salida de Érica Rivas de Casados con hijos

Luego se refirió de lleno a la relación que mantiene con la actriz en la actualidad, y destacó que es “excelente”. “Lo único que te puedo decir es que Érica es una compañera de lujo y una mujer excelente. Como compañera, mujer y amiga, desde ese lado te puedo hablar. En el otro lado no estoy. Hasta hoy en día nos hemos mensajeado. Todos hicimos fuerza para que estemos todos”.

En relación a la decisión que tomó Rivas de alejarse de la versión teatral de la ficción, sentenció: “Hay un punto en el cual a mi no me gusta meterme, las decisiones son personales. La verdad que nunca me voy a olvidar de una compañera de lujo como ella. La semana pasada nos seguimos en Instagram y veo las publicaciones de ella. Hay una buena relación pero hay cosas que te superan”.

El personaje de Darío Lopilato, "Coqui", estaba siempre persiguiendo a Maria Elena Fuseneco, de la cual estaba enamorado Captura

Al ser consultado sobre la suspensión de la obra por consecuencia del coronavirus, Lopilato agregó: “No podés saber qué sucedió. Todos queremos volver a hacerlo pero no se sabe. Imaginate que teníamos no sé cuántos Gran Rex vendidos y nos cayó una pandemia”.

Hacia el final de la entrevista, el hermano de Luisana Lopilato reflexionó: “Hoy en día tenemos que cuidarnos más que nunca, cuidándose uno es cuidar al otro. Es parte de la realidad”.

Recordemos que después de varios rumores, en abril de 2020, desde la producción del programa confirmaron que Érica Rivas no iba a ser parte de la versión teatral. Si bien en su momento la actriz aclaró que ella no decidió su salida, tiempo después manifestó que la echaron por ser feminista.

El cartel que anticipaba la vuelta de la tira televisiva que fue furor en el año 2005 y 2006 Archivo

“Eso es algo que quiero que quede claro, yo no me fui, yo quería hacer ese proyecto, a mí me echaron. Me sacaron de las fotos de promoción, de la marquesina del teatro que ya estaba lista. Y lo hicieron por WhatsApp a la vez que hacían público un mail privado”, aseguró la protagonista de Relatos salvajes en una entrevista con el diario Página/12.

“Me echaron por ser feminista, que para ellos era ser hincha pelotas. De hecho me decían: ‘No seas pan amargo’. Porque era la hincha pelotas que les marcaba cosas”, argumentó.

Érica Rivas protagonizaba a un personaje explosivo e inestable; pero en muchas ocasiones mostraba sus pensamientos afianzados con el feminisimo Captura de TV/ Telefe

Entre otras cuestiones, Rivas se refirió a los conflictos que vive a la hora de actuar y contó: “Yo siempre tuve fama de loca, de problemática. Porque tengo problemas para desnudarme en cámara ¿y soy yo la problemática? O porque no quiero quedarme callada”.

Hacia el final de la nota, la protagonista de El prófugo (2021) aclaró que ella estaba con todas las expectativas para personificar su personaje en la actualidad. “Yo quería estar, ocupar ese espacio, que esté mi personaje ahí, ver qué le pasaría ahora. Y me tuve que morfar un montón de cosas. Me tuve que morfar que me digan feminazi. Y yo soy la loca, histérica, la diva”.

La versión teatral de Casados con hijos estaba pautada para junio de 2020, pero luego se pospuso para el verano de 2021 por consecuencia de la pandemia. Sin embargo, la productora de la puesta finalmente anunció la cancelación del esperado estreno con la consecuente devolución de las entradas, argumentando la imposibilidad de llevar adelante el espectáculo en este contexto sanitario.