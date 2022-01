Ernestina Pais reveló en MasterChef que tuvo un romance con uno de sus compañeros: “Es la primera vez que lo confesamos”

Este domingo se llevó a cabo una nueva gala de eliminación en MasterChef Celebrity (Telefe) y, como es costumbre, también dejó revelaciones y anécdotas de los participantes del popular certamen. En esta ocasión, fue Ernestina Pais quien sorprendió al jurado, a sus compañeros y también a los espectadores por una picante declaración, la periodista contó que tuvo un romance con uno de los famosos que forma parte del programa.

Todo se dio luego de que Santiago del Moro le preguntara a la conductora qué significaba el tatuaje que llevaba en su espalda. Ella, por su parte, le respondió mientras cocinaba el plato de la noche: “Lo terminé ayer, por ahora dejaremos una sola ala. Lo hice para tapar un tatuaje”, confió. El comentario fue el puntapié inicial para que su compañero Joaquín Levinton, entre risas, lance un pícaro comentario desde el balcón: “Tapar un tatuaje que se hizo en una noche de alcohol”.

La notable buena onda y química entre los artistas generó diversos interrogantes en el conductor, quien les preguntó: “¿Son tan amigos ustedes?”. Sin misterios y dudas, el cantante fue el primero en contestar: “Sí, hace veinte años”. A lo que Pais agregó: “Somos hermanos de la vida. Nos conocimos a los veinte”.

En ese momento, Denise Dumas interrumpió la conversación y lanzó: “Tuvieron de todo estos dos”. Ante la sorpresa del conductor, ambos confesaron que ya se conocían desde hace tiempo y que en la actualidad llevan una excelente relación.

“Hicimos todo lo que te puedas imaginar y ahora lo queremos contar todo por televisión”, dijo Levinton ante la mirada atenta de sus compañeros. “Hemos pasado todas juntos. Es la primera vez que lo confesamos”, admitió la ex CQC.

Durante la entrevista, Pais aportó más detalles de su vínculo y elogió a su colega, casi al borde del llanto: “Lo veo muy preocupado por que me vaya bien, y me emociona porque es un amigo de toda la vida”, sostuvo.

La emoción de Ernestina Pais al hablar de Joaquín Levinton en MasterChef Argentina Captura Youtube

Días atrás, ambos fueron foco de polémica luego de que Ernestina hiciera mención a un reclamo que hizo Levinton, quien estalló de bronca por su reemplazo en el programa. Todo se dio luego de que el compositor se ausentara del certamen por unos días tras dar positivo de Covid.

En medio de su debut en el certamen, Del Moro le preguntó a la participante si el músico la había llamado y le contó que él sí pudo hablar y que el artista le manifestó no estar del todo feliz por su reemplazante en el ciclo. “Está ofendido. Está enojado porque dice que vos lo ibas a sacar el domingo”, afirmó sobre la gala en la que tenía que evitar el delantal negro.

Al escuchar estas palabras, la periodista reconstruyó una conversación que mantuvo con el compositor y reconstruyó: “Lo peor de todo es que me pone presión y yo le digo: ‘Pero vos, ¿tenés la vara alta?, y me dice: ‘No. Pero pensé que me ibas a salvar’. No, no es así chicos. No puedo yo laburar por él”.

La incorporación de Ernestina Pais a MasterChef

Este domingo, los televidentes fueron sorprendidos con la incorporación de Ernestina Pais y Barbie Vélez, confirmadas como participantes después de haber participado del concurso como reemplazos de Denise Dumas y Joaquín Levinton, respectivamente. Sin embargo, al anexarse al ciclo con la competencia tan avanzada, las nuevas participantes tuvieron que “pagar un derecho de piso” y pasar por la gala de eliminación.

Como desafío de la noche, Pais preparó como plato principal una sopa de lentejas y porotos, sobre la que Martitegui consideró: “Yo lo veo y me gusta, y lo pruebo, y a medida que vas indagando, hay algo en los vegetales que no está bien”. A pesar de todo, el chef consideró: “Hay un gran esfuerzo”.

Debut y despedida de Barbie Vélez en el certamen de cocina Captura Instagram

En tanto Vélez, que cocinó unos zucchini rellenos, no causó la misma simpatía en el jurado. La devolución de Betular sintetizó el pensamiento de los chefs: “El zapallo está bien cocido, pero me falta una unión, sos muy ágil cocinando, y esa agilidad la tenés que usar para que el tiempo te sobre para la presentación, y agregar cosas”.

Tanto Vélez como Pais tuvieron que pasar al frente como candidatas a ser eliminadas en compañía de Pablo Kablan, que había preparado una tortilla de papa, batata y mandioca. Sin embargo, al final, quien se fue del certamen fue Barbie Vélez, que tuvo así un debut y despedida del programa de cocina. “No pudo ser, había muchas ganas, pero me faltaba experiencia”, sintetizó la actriz muy emocionada por su breve participación en el concurso.