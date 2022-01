MasterChef Celebrity, lo mejor de un domingo con programas de escasa producción, ¿cuánto midió la Gala de eliminación?

Este verano, el día domingo se ha convertido en una suerte de páramo en materia televisiva . La escasa producción local cuenta con algunos títulos olvidables y los canales líderes reservan varias de sus franjas a la exhibición de material cinematográfico, en muchos casos repetido reiteradamente.

En ese contexto paupérrimo, MasterChef Celebrity (Telefe) es una grata excepción . El formato de impecable factura, elaborados contenidos y sobresaliente producción ocupa la segunda parte del prime time de Telefe, logrando promedios muy por encima de la media del día. Ayer, el reality gastronómico conducido por Santiago del Moro promedió 13 puntos con la habitual Gala de eliminación que cierra la semana del programa. El pico máximo del show de cocina fue de 13,8 puntos, logrando, además, el mayor encendido del domingo con un 67,7% del share obtenido a las 23.45.

El segundo lugar de lo más visto del día lo ocupó Por el mundo (Telefe). El programa de viajes conducido por Marley hace un buen tándem con MasterChef Celebrity. Este domingo logró un promedio de 8,3 puntos. Sobre el cierre del prime time, ViajeChef (Telefe), programa satélite del certamen que lo precede, llegó a los 6,3 puntos. Los tres ciclos de la noche de Telefe superaron los números de eltrece, canal en el que lideró 100 argentinos dicen – Especial famosos con 5,2 puntos de promedio y un pico de 5,5 puntos.

En elnueve, Implacables, el formato sobre información del espectáculo conducido por Susana Roccasalvo, y Vivo para vos, ciclo de entrevistas animado por Carolina Papaleo y Julián Weich, lideraron con un promedio de 1,6 . Implacables llegó a un pico de 1,9, mientras que Vivo para vos escaló a los 2,1 puntos. En este canal, La cocina de los Calamaro, conducido por Javier Calamaro y con muy buena realización artística y técnica, hizo 1,4 de promedio. En esta señal, Quedate promedió 1,1.

Javier Calamaro conduce La cocina de los Calamaro desde su casa de Don Torcuato Alejandro Guyot - LA NACION

En América, lo más visto fue La noche de la V. El ciclo, basado en living con invitados y el carisma de Flor de la V, promedió 1,3 puntos y escaló a un máximo de 1,5. Emparejados en verano, con la conducción de Sabrina Rojas y Tucu López, marcó una décima menos.

También en América, a las 13, arrancó Recreo, un ciclo con invitados y juegos con el público, realizado desde el Hotel Provincial de Mar del Plata, que llegó a 1 punto de promedio. Los conductores, Carla Conte y Diego Korol, hacen lo que pueden con un formato antiguo y desprolijo en su realización, que cuenta con la participación de Nazareno Mottola y Carna Crivelli, quienes también deben esforzarse para hacer lucir con dignidad juegos sobre la arena que resultan vetustos. En este sentido, se añoran los programas conducidos por Juan Alberto Mateyko, quien desde el mismo lugar en el que se hace Recreo llevaba adelante Una terraza al mar, hace algo más de treinta años por la pantalla del antiguo Canal 13. No está mal trasladar las cámaras a la arena para retratar el pulso del verano, pero si no hay una buena idea detrás, no alcanza. A continuación, Es domingo, estamos a tiempo, con buenos contenidos y muy acertada conducción, hizo 0,6 décimas de promedio.

En la TV Pública lideró la última luna del Festival Nacional de Folklore de Cosquín. En el marco de Festival País, la transmisión promedió 1,8 y llegó a un pico de 2,2 puntos, números que le permitieron superar, por amplia diferencia, a lo obtenido por elnueve y América a esa hora.

El film más visto del día fue Mujeres al ataque, producción que promedió 5 puntos y fue emitida en el ciclo Cine del domingo 3 (Telefe). En Net TV lideró la ficción Betty, la fea con solo 0,4 décimas de promedio.

Yo soy Betty, la fea, el culebrón, repetido en reiteradas ocasiones, que fue lo más visto de Net TV RCN TV

Momentos destacados

Anoche, los participantes de MasterChef Celebrity se encontraron con un desafío extra en el que el azar jugó un rol esencial. El jurado, integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, elaboró una nueva prueba, elevando el nivel de dificultad, en la Gala de eliminación en la que Barbie Vélez debió abandonar el juego .

Marley y Jimena Barón disfrutan exhibiendo a sus hijos en público , una práctica usual y ciertamente discutible. Ayer, en la emisión de Por el mundo, el conductor y la actriz mostraron el reencuentro de Mirko y Momo, los pequeños herederos que fueron los protagonistas del programa.

En Quedate, los efectivos Tatiana Schapiro y Claudio Pérez recibieron a una especialista en protocolo, quien se refirió a los buenos modales a la hora de utilizar la aplicación de mensajes WhatsApp . El uso excesivo del celular y el modo en el que se lo utiliza también pueden ser regidos por determinadas reglas de comportamiento.

En Es domingo, estamos a tiempo, la periodista Cora Debarbieri dio detalles del festejo de cumpleaños de Susana Giménez. La diva celebró su día con bastante hermetismo, pero mostró, en sus redes sociales, algunos de los regalos recibidos.

Fede Bal conduce 100 argentinos dicen con buen timing, abriéndose una nueva faceta en la carrera del actor. Ayer, la siempre alerta periodista Pia Shaw fue una de las invitadas para jugar en el programa, pero no pudo con su genio y no dudó en arrinconar al conductor, preguntándole si piensa casarse con su novia.

Yamila Cafrune fue una de las artistas que participó en la última noche del Festival Nacional de Folklore de Cosquín . Uno de los temas que la exquisita artista interpretó fue “Juana Azurduy”, el clásico compuesto por Ariel Ramírez y Félix Luna, acompañada por Tango Jazz Quartet.

Los 5 más vistos

1. MasterChef Celebrity - Gala de Eliminación (Telefe) 13 puntos de rating

2. Por el mundo (Telefe) 8,3 puntos

3. ViajeChef (Telefe) 6,3 puntos

4. 100 argentinos dicen – Especial famosos (eltrece) 5,2 puntos

5. Cine del domingo 3 – Mujeres al ataque (Telefe) 5 puntos

Datos proporcionados por Kantar Ibope Media