La sorpresiva revelación de Fede Bal en 100 argentinos dicen que dejó mudos a los participantes

Pasó una semana más en 100 argentinos dicen (eltrece) sin la presencia de Darío Barassi quien, luego de un año cargado de trabajo, decidió tomarse unas merecidas vacaciones. Mientras tanto, para no dejar a la audiencia sin uno de los programas favoritos de la tarde, el canal convocó a otros personajes del mundo del espectáculo para que suplieran el lugar del tan aclamado conductor. Por el estudio ya desfilaron Dani “La Chepi”, Manuela Viale y Naza Di Serio. Ahora le tocó el turno a Fede Bal que, en uno de sus últimos días al frente del programa, realizó una sorpresiva revelación.

El ex MasterChef Celebrity tuvo un inicio complicado en la conducción del ciclo de juegos. Primero, regresó de Mar del Plata para dar inicio a las filmaciones pero el hisopado el dio positivo y se vio obligado a aislarse. Por ende, la producción tuvo que cambiar el cronograma y convocaron a Nazarena Di Serio para que grabara antes que él. Una vez superada su enfermedad, Fede Bal volvió al ruedo pero, en su primer día, los comentarios en las redes sociales sobre su trabajo no fueron muy positivos.

Sin embargo con el paso de los días, el hijo de Carmen Barbieri logró ganarse el corazón de la audiencia y su paso por el programa continuó viento en popa. Con su carisma y humor habitual, Bal pudo manejar a la perfección la conducción del programa que, al consistir en una serie de desafíos y de preguntas y respuestas, invita a realizar chistes y a chicanear a los participantes.

Fede Bal se sinceró en 100 argentinos dicen

Pero, en esta ocasión, un divertido ida y vuelta resultó en una gran revelación sobre la infancia del conductor. La consigna era decir palabras que terminaran en “ería” y Nicolás, el capitán de uno de los equipos, dijo con mucha confianza la palabra “bicicletería”. Fede Bal aplaudió su respuesta pero la temática lo llevó inmediatamente a revelar algo que sorprendió a todos. “Yo conté el otro día que no sé andar en bici, pero me imagino”, manifestó.

Tras sentirse juzgado por su interlocutor, agregó: “No me mires con esa cara. Tampoco me boludees. No sé andar en bici. Es un problema que tengo de niño que tengo. Hace muchos años”. Acorde a la esencia del programa, una triste música de violines invadió el estudio para acompañar el recuerdo. Fede, quien conoce muy bien cómo funciona el negocio de la televisión, decidió atajarse y dijo: “Tampoco voy a llorar. Yo sé que garpa. No voy a llorar. Basta”.

Darío Barassi ya regresó de sus vacaciones en familia Instagram @dariobarassi

Luego de la presencia de Fede Bal, el ciclo de las tardes de eltrece contará con la conducción de Nati Jota. Por su parte, Darío Barassi confirmó en sus redes sociales que volverá dentro de poco para ocupar nuevamente el lugar que le corresponde. De todas formas, aclaró que no está de vacaciones, ya que volvió de su viaje familiar hace un par de días atrás para trabajar en un nuevo proyecto junto a la plataforma de streaming de Disney. “Voy a arrancar con la serie y en el medio voy a seguir avanzando con algunos programas de 100 argentinos dicen”, afirmó.