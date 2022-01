MasterChef Celebrity3: la explosiva pregunta de Santiago del Moro que descolocó a Barbie Vélez

Este martes, Barbie Vélez fue la encargada de “cuidarle” el lugar a Denise Dumas en MasterChef Celebrity (Telefe), quien está aislada en su casa por un cuadro positivo de Covid-19. Pero la actriz protagonizó un divertido cruce con Santiago del Moro y Damián Betular por la consistencia de la salsa holandesa y un mito que hace referencia a un embarazo.

“Está paradita cuidándole el lugar a Denis Dumas, viene por las medallas porque es a todo o nada”, la presentó del Moro ante el jurado. En medio de los nervios la hija de Nazarena Vélez confesó que estaba esguinzada y que por eso caminaba mal. “Sí, estoy medio renga por el tobillo. Me esguincé el tobillo ayer, pero estoy bien”, explicó entre risas. Luego de las explicaciones que en ese instante sobreabundaron, Betular completó la frase: “De los nervios de que venías”. A lo que ella ratificó con un “claro”.

La concursante tenía que hacer un pescado hojaldrado: un filete de salmón blanco con espinaca, acompañado con una ensalada de hojas verdes y salsa holandesa. Al ver la presentación del platillo, el jurado del reality de cocina atinó a aventurar sobre la forma que había conseguido con el salmón. “[Es una] Mantarraya”, dijo dudoso.

El divertido cruce entre Damián Betular y Barbie Vélez: “¿Estás embarazada?”

Mientras Dolli Irigoyen cortaba la comida y la “aleta de tiburón”, tal y como la describió, ella se dejó ver muy nerviosa y en medio de la incertidumbre por el veredicto final. “Le falta algo, ¿no?”, le consultó la cocinera. Por lo que la actriz tuvo que explicar qué había sucedido con el plato. “Sí, tuve un temita. Se me cortó tres veces la salsa, no sé qué hacía mal. Batir creo”, extendió.

Enseguida, del Moro recordó una vieja leyenda popular sobre el embarazo y la consistencia de las salsas. “¿No estarás embarazada?”, indagó el conductor. Pero ella respondió con un rotundo “no”. Betular, sin embargo, se mostró sorprendido y mirando fijamente a la cámara a punto de confesarse.

“No, dicen eso, que se corta la salsa cuando estás embarazada…”, agregó del Moro, curioso por lo que ocurría. “¿Pero tres veces?”, retrucó ella. “Y, bueno, por eso”, remató el conductor.

Ernestina Pais, que estaba en su lugar en reemplazo de Joaquín Levinton, no pudo contener las risas por el diálogo entre ellos. Para intentar “ayudarla”, Betular contó un dato suyo poco conocido hasta ahora. “Me pasaba”, dijo. “Bueno, después de acá me voy a ver, pero no creo”, aseveró la actriz. El jurado, en tanto, se metió en la conversación. “Yo tengo que ir a comprarme un test”, añadió en medio de las risas de los presentes.

Barby Vélez y Ernestina Pais fueron las invitadas de este martes en el MasterChef Celebrity Instagram Barbie Vélez

No obstante, Barbie no fue la única que padeció el percance con la salsa holandesa en el programa de este martes. Mery del Cerro tampoco podía conseguir la consistencia deseada y el chef bromeó con ella y un posible bebé en camino. “¿Estarás embarazada, María? Si se te corta la salsa holandesa es porque estás pregnant [embarazada]”, sostuvo.