Quién es este adolescente que hoy en día es una celebridad de la televisión argentina

Joaquin Levinton es un rockstar con todas las letras. No solo porque lo respalda su larga trayectoria como creador de himnos musicales sino porque toda la esencia que lo rodea grita “rock and roll”. Con el pelo largo digno de la escena alternativa de los 2000, los lentes de sol que rara vez abandonan su cara y su extenso repertorio de anécdotas insólitas listas para ser narradas, el líder de Turf nunca abandonó su lugar de estrella. Aunque su nombre evoque a esa persona desacatada vestida de cuero, el músico de 46 años no siempre fue así. Por eso, sorprendió a más de uno cuando compartió una foto de su adolescencia.

Joaquín Levinton fue muy criticado durante su relación con Celeste Cid instagram @joaquinlevinton

Como buen ícono del rock, Levinton tuvo sus altibajos en cuanto a su relación con la audiencia. Aunque siempre contó con un grupo de fans fieles que lo seguían a todos lados, a lo largo de su carrera fue protagonista de una serie de polémicas que lo pusieron como foco de debate público. Una de las más recordadas es la portada de Paparazzi, en donde se lo ve salir de una consulta médica junto a quien era su novia del momento, Celeste Cid.

Poco tiempo después de que la revista llegara a los puestos de diarios, la actriz se internó en una clínica de rehabilitación para tratar la severa adicción a las drogas que sufría por ese entonces. En el momento, los dedos acusadores apuntaron directamente a Joaquín y lo nombraron como el responsable de lo que le ocurrió a su pareja. Años más tarde, él aseguró: “No fui un iniciador, en ese río ya había corrido mucha agua. Yo fui una balsa que pasó”. Estas palabras también resonaron con fuerza en los medios y le valieron muchas críticas.

Joaquín Levinton tuvo un pasado turbulento instagram @joaquinlevinton

Con el paso de los años, Joaquín se alejó de los conflictos y su nombre dejó de ser tan mencionado en los medios. Él, por su parte, nunca renegó de su pasado de excesos. “Había una época que era tremenda. Pero nunca me pareció que eso fuera demasiado importante. Tampoco me parece demasiado descabellado dentro de lo que es el ambiente del rock, me parece más descabellado que un cantante de rock sea analista de sistemas, yo me detengo a pensar en que lo que hago musicalmente sea bueno, pero en lo otro no”, aseguró durante una charla con Noticias. De todas maneras, admitió que está “menos picante” gracias a haber dejado en el pasado algunas circunstancias tóxicas.

Hoy en día podría decirse que se encuentra en su mejor momento. Se posicionó como uno de los cocineros amateurs favoritos en MasterChef Celebrity (Telefe), no solo de la audiencia sino también del exigente jurado, y no hay ocasión en la que no sorprenda con sus creativos platos o cómicos comentarios.

El sorprendente posteo de Joaquín Levinton instagram @joaquinlevinton

Con tanto su pasado como su futuro en vista, el rockero compartió una foto en redes de su adolescencia y lo acompañó con un emotivo texto. “Hace un tiempo atrás, yo era este joven muchacho. Tenía tan solo 15 primaveras. Quien iba a decir que años después, me convertiría en una súper estrella de la cocina interplanetaria ¡Siempre con la mirada puesta en un futuro brillante y lleno de emociones! ¡Disfrutemos el presente y seamos nosotros mismos!”, escribió. El posteo se llenó de corazones y de comentarios de gente sorprendida por el increíble cambio que atravesó el artista.

“Tormenta de facha”; “Eras Jimmy Neutron”; “Parecés James Dean” y “En esa foto tenés un peinado de esta época”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores.