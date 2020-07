"Estatizar Edesur es un tema muy serio que tiene repercusión internacional y no puede salir de una liga de intendentes", criticó Ernesto Tenembaum Fuente: Archivo

Ernesto Tenembaum consideró que la pelea entre un grupo de intendentes del PJ y la empresa prestadora de servicio eléctrico Edesur"es la imposición de una agenda que no es de la Casa Rosada".

El conductor de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio con Vos) afirmó además que las diferentes tensiones que se manifiestan dentro de la coalición oficialista con empresas como Vicentín se dan en un contexto donde el Gobierno se encuentra en un complejo proceso de renegociación de la deuda pública.

"Cuando el gobernador Omar Perotti dice que hay que incluir capitales privados en la intervención de Vicentín, salen sectores del Gobierno diciendo que eso no es lo que piensa el Presidente, como el director del Banco Nación, Claudio Lozano, que plantea volver a la idea de expropiación", destacó.

"O cuando intendentes del conurbano encabezados por Mayra Mendoza, dirigente de La Cámpora, igual que Anabel Fernández Sagasti en el Senado, plantean la estatización o la cancelación del contrato con Edesur, en un contexto donde el Gobierno tiene que convencer a los acreedores o al establishment internacional de que no sos chavista, por decirlo muy brutal", analizó Tenembaum.

"Esa heterogeneidad del Frente de Todos manda señales en un sentido o en otro; e insisto, la relación entre el Gobierno nacional y el capital privado es un tema muy urticante, muy conflictivo y no está decidido", opinó el periodista.

En ese sentido agregó:"Si vas a estatizar Edesur, o cancelar la concesión, es un tema muy serio y muy delicado que tiene repercusión internacional. Y no puede salir de una liga de intendentes para que después el presidente lo analice o no".

"Eso no es un coalición, eso es la imposición de una agenda que no es de la Casa Rosada", describió, y cerró: "Y queda un ruido bárbaro sobre algo que no se resuelve".